Hải Phòng sắp tổ chức cầu truyền hình Kỷ niệm 70 năm sự kiện 'Tập kết ra Bắc'

(VTC News) -

Cầu truyền hình được tổ chức vào 20h ngày 16/11 nhằm ghi nhớ những dấu son lịch sử của dân tộc với những cống hiến, hy sinh của các thế hệ đi trước để có được hòa bình, độc lập, hạnh phúc và phồn vinh của dân tộc.

Quang cảnh buổi làm việc.

Theo kế hoạch, cầu truyền hình Kỷ niệm 70 năm sự kiện “Tập kết ra Bắc” được truyền hình trực tiếp trên VTV1 - Đài Truyền hình Việt Nam, tiếp sóng trên đài phát thanh và truyền hình các địa phương và phát trên các nền tảng kỹ thuật số.

Điểm cầu Hải Phòng, sự kiện sẽ diễn ra tại quảng trường Nhà hát thành phố với số lượng đại biểu, khách mời và nhân dân dự kiến lên tới 3.000 người.

Trong buổi làm việc mới đây về công tác tổ chức tại Hải Phòng, ông Lê Khắc Nam - Phó Chủ tịch UBND Thành phố nhấn mạnh, tập kết ra Bắc là sự kiện đặc biệt, thể hiện tầm nhìn chiến lược của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta, trong đó có nhiều cán bộ học tập tại Hải Phòng đã trở thành “hạt giống đỏ” đảm nhiệm các chức vụ quan trọng của Đảng và Nhà nước.

Việc tổ chức cầu truyền hình cũng là dịp góp phần quảng bá, giới thiệu hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh và nâng cao vị thế, uy tín của thành phố đối với bạn bè trong nước và quốc tế. Vì vậy, các sở, ngành, địa phương liên quan cần phối hợp chặt chẽ để tổ chức chương trình thành công, đảm bảo ý nghĩa; chương trình nghệ thuật phải được chuẩn bị công phu, chu đáo.

Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Khắc Nam phát biểu chỉ đạo.

Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng giao một số sở, ngành theo chức năng, nhiệm vụ, thực hiện tốt kế hoạch phối hợp tổ chức cầu truyền hình lần này, trong đó Sở Xây dựng chú ý kiểm tra lắp dựng sân khấu đảm bảo an toàn. Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố tổ chức lực lượng rà phá bom mìn, kiểm soát phương tiện bay không người lái;

Công an thành phố bố trí lực lượng, phương tiện đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ; tổ chức đón, dẫn đường và bảo vệ an toàn cho các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại biểu, khách mời tham dự chương trình.

Sở Y tế phối hợp đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, bố trí lực lượng trực cấp cứu. Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng bố trí máy phát điện phục vụ chương trình, dự phòng điện lưới.

Sở Tài chính phối hợp với các Sở, ngành liên quan đề xuất UBND thành phố bố trí kinh phí thực hiện.

Văn phòng UBND Thành phố phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao, Ban Tuyên giáo Thành ủy phát hành giấy mời, sắp xếp vị trí ngồi cho đại biểu…