Hải Phòng mạnh tay xử lý 'cát tặc' lộng hành trên biển

Video: Đại công trường ‘cát tặc’ lộng hành ngày đêm trên vùng biển Hải Phòng
Liên quan đến vụ việc đại công trường "cát tặc" lộng hành ngày đêm trên vùng biển Hải Phòng được Báo Điện tử VTC News phản ánh, ngày 18/9, Đại tá Bùi Xuân Thắng - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự TP Hải Phòng cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với lãnh đạo UBND xã Hùng Thắng và xã Kiến Hải (Hải Phòng) nhằm nắm bắt tình hình khai thác cát trái phép tại khu vực cửa sông Văn Úc.
Tại buổi làm việc, Đại tá Bùi Xuân Thắng - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự TP Hải Phòng đề nghị UBND xã Hùng Thắng và xã Kiến Hải phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, biên phòng trong công tác kiểm soát trên biển và đất liền. Đồng thời, xây dựng kế hoạch liên ngành cấp xã để giám sát chặt hoạt động của các mỏ cát được cấp phép, kịp thời phát hiện và ngăn chặn khai thác trái phép, không để hình thành “cát cứ” gây mất an ninh trật tự.
Đại tá Bùi Xuân Thắng cũng yêu cầu lực lượng biên phòng bám sát địa bàn, duy trì tuần tra kiểm soát, phối hợp cùng công an và chính quyền nhằm phòng ngừa, xử lý vi phạm.
Hiện trường đại công trường khai thác cát trên vùng biển Hải Phòng trước vào sau khi Báo Điện tử VTC News phản ánh.
Sau khi VTC News đăng tải bài viết: “Đại công trường “cát tặc” lộng hành ngày đêm trên vùng biển Hải Phòng”, lãnh đạo UBND TP Hải Phòng đã có văn bản chỉ đạo các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, xác minh, xử lý.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Lê Anh Quân giao Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hải Phòng chủ trì, cùng Công an thành phố, Sở Nông nghiệp và Môi trường và UBND các xã Hùng Thắng, Kiến Hải điều tra, xác minh thông tin, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật, báo cáo UBND Thành phố kết quả thực hiện trước 20/9/2025.
Trước đó, theo người dân phản ánh, thời gian gần đây, tại bãi triều cửa sông Văn Úc (xã Hùng Thắng, TP Hải Phòng) xuất hiện hoạt động khai thác cát quy mô lớn trái phép, hoạt động cả ngày lẫn đêm.
Khu vực ven biển xã Hùng Thắng được TP Hải Phòng quy hoạch làm khu vực bãi triều nuôi ngao, tạo sinh kế cho ngư dân các địa phương chứ không cấp phép cho bất kỳ doanh nghiệp nào khai thác cát làm vật liệu san lấp mặt bằng.
Tuy nhiên, từ giữa tháng 7 đến tháng 8, những con tàu chuyên dụng nối đuôi nhau thả "vòi rồng" hút cát xuống bãi triều kèm theo tiếng máy đinh tai nhức óc. Khai thác ban ngày chưa đủ, các tàu hút cát này tranh thủ làm đêm.
Tiếp nhận phản ánh của người dân và từ các nguồn tin, với sự hỗ trợ của ngư dân ven biển, nhóm PV Báo điện tử VTC News nhiều ngày có mặt tại khu vực trên và bước đầu nghi nhận tình trạng tàu "cát tặc" lộng hành là có cơ sở.
Tại thời điểm ghi hình, 8 con tàu dàn hàng thành đại công trường khai thác cát với hàng chục máy hút cát công suất lớn đang hoạt động. Tình trạng khai thác cát không chỉ diễn ra ban ngày. Ngay cả đêm tối, khu vực cửa sông Văn Úc cũng trở thành đại công trường khai thác cát trái phép.
Các tàu khai thác cát thường chỉ bật đèn nhỏ, nhưng khi xuất hiện tàu lạ, lập tức dùng đèn pha công suất lớn rọi để phân biệt “địch - ta”.
Theo Đồn biên phòng Đoàn Xá, hiện khu vực cửa sông này có 8 mỏ cát được cấp phép, trong đó 7 mỏ đang khai thác.
Đáng chú ý, sau khi PV Báo Điện tử VTC News liên hệ với cơ quan chức năng của TP Hải Phòng và làm việc với một số doanh nghiệp, hoạt động khai thác cát trái phép tại đây đã không còn.
