Hải Phòng mạnh tay xử lý 'cát tặc' lộng hành trên biển

Video: Đại công trường ‘cát tặc’ lộng hành ngày đêm trên vùng biển Hải Phòng

Liên quan đến vụ việc đại công trường "cát tặc" lộng hành ngày đêm trên vùng biển Hải Phòng được Báo Điện tử VTC News phản ánh, ngày 18/9, Đại tá Bùi Xuân Thắng - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự TP Hải Phòng cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với lãnh đạo UBND xã Hùng Thắng và xã Kiến Hải (Hải Phòng) nhằm nắm bắt tình hình khai thác cát trái phép tại khu vực cửa sông Văn Úc.

Tại buổi làm việc, Đại tá Bùi Xuân Thắng - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự TP Hải Phòng đề nghị UBND xã Hùng Thắng và xã Kiến Hải phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, biên phòng trong công tác kiểm soát trên biển và đất liền. Đồng thời, xây dựng kế hoạch liên ngành cấp xã để giám sát chặt hoạt động của các mỏ cát được cấp phép, kịp thời phát hiện và ngăn chặn khai thác trái phép, không để hình thành “cát cứ” gây mất an ninh trật tự.

Đại tá Bùi Xuân Thắng cũng yêu cầu lực lượng biên phòng bám sát địa bàn, duy trì tuần tra kiểm soát, phối hợp cùng công an và chính quyền nhằm phòng ngừa, xử lý vi phạm.

Đại tá Bùi Xuân Thắng - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự TP Hải Phòng làm việc với lãnh đạo UBND xã Kiến Hải về tình trạng khai thác cát, an ninh trật tự khu vực cửa sông Văn Úc.

Đại công trường khai thác cát trái phép trên vùng bãi triều ven biển xã Hùng Thắng (TP Hải Phòng)

Hiện trường đại công trường khai thác cát trên vùng biển Hải Phòng trước vào sau khi Báo Điện tử VTC News phản ánh.

Sau khi VTC News đăng tải bài viết: “Đại công trường “cát tặc” lộng hành ngày đêm trên vùng biển Hải Phòng”, lãnh đạo UBND TP Hải Phòng đã có văn bản chỉ đạo các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, xác minh, xử lý.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Lê Anh Quân giao Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hải Phòng chủ trì, cùng Công an thành phố, Sở Nông nghiệp và Môi trường và UBND các xã Hùng Thắng, Kiến Hải điều tra, xác minh thông tin, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật, báo cáo UBND Thành phố kết quả thực hiện trước 20/9/2025.