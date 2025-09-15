Hải Phòng chỉ đạo điều tra đại công trường 'cát tặc' sau phản ánh của VTC News

(VTC News) -

Video: Đại công trường ‘cát tặc’ lộng hành ngày đêm trên vùng biển Hải Phòng

Lãnh đạo UBND TP Hải Phòng vừa chỉ đạo các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, xác minh, xử lý sau phản ánh của Báo Điện tử VTC News về tình trạng “cát tặc” hoành hành trên biển.

Công văn nêu rõ: Ngày 13/9/2025, Báo điện tử VTC News có bài viết “Đại công trường “cát tặc” lộng hành ngày đêm trên vùng biển Hải Phòng”. Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Lê Anh Quân giao Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hải Phòng chủ trì, cùng Công an thành phố, Sở Nông nghiệp và Môi trường và UBND các xã Hùng Thắng, Kiến Hải kiểm tra, rà soát thông tin Báo điện tử VTC News đăng tại bài viết trên.

Đồng thời, lãnh đạo UBND TP Hải Phòng chỉ đạo các cơ quan nêu trên điều tra, xác minh, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật, báo cáo UBND Thành phố kết quả thực hiện trước 20/9/2025.

Đại công trường "cát tặc" trên khu vực bãi bồi ven biển xã Hùng Thắng (Hải Phòng).

Trước đó, theo người dân phản ánh, thời gian gần đây, tại bãi triều cửa sông Văn Úc (xã Hùng Thắng, TP Hải Phòng) xuất hiện hoạt động khai thác cát quy mô lớn trái phép, hoạt động cả ngày lẫn đêm.

Khu vực ven biển xã Hùng Thắng được TP Hải Phòng quy hoạch làm khu vực bãi triều nuôi ngao, tạo sinh kế cho ngư dân các địa phương chứ không cấp phép cho bất kỳ doanh nghiệp nào khai thác cát làm vật liệu san lấp mặt bằng.

Tuy nhiên, từ giữa tháng 7 đến tháng 8, những con tàu chuyên dụng nối đuôi nhau thả "vòi rồng" hút cát xuống bãi triều kèm theo tiếng máy đinh tai nhức óc. Khai thác ban ngày chưa đủ, các tàu hút cát này tranh thủ làm đêm.

Tiếp nhận phản ánh của người dân và từ các nguồn tin, với sự hỗ trợ của ngư dân ven biển, nhóm PV Báo điện tử VTC News nhiều ngày có mặt tại khu vực trên và bước đầu nghi nhận tình trạng tàu "cát tặc" lộng hành là có cơ sở.

Ngay cả đêm tối, khu vực cửa sông Văn Úc cũng trở thành đại công trường khai thác cát trái phép.

Tại thời điểm ghi hình, 8 con tàu dàn hàng thành đại công trường khai thác cát với hàng chục máy hút cát công suất lớn đang hoạt động.

Tình trạng khai thác cát không chỉ diễn ra ban ngày. Ngay cả đêm tối, khu vực cửa sông Văn Úc cũng trở thành đại công trường khai thác cát trái phép.

Các tàu khai thác cát thường chỉ bật đèn nhỏ, nhưng khi xuất hiện tàu lạ, lập tức dùng đèn pha công suất lớn rọi để phân biệt “địch - ta”.

Đáng chú ý, sau khi PV Báo Điện tử VTC News liên hệ với cơ quan chức năng của TP Hải Phòng và làm việc với một số doanh nghiệp, hoạt động khai thác cát trái phép tại đây đã không còn.