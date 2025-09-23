Hải Phòng, Hưng Yên liên tục chỉ đạo sẵn sàng ứng phó siêu bão Ragasa

(VTC News) -

Tại Hải Phòng, chiều 23/9, để ứng phó với siêu bão Ragasa từ sớm, từ xa, bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, giảm thiểu thiệt hại về tài sản, trước hết là đối với tàu thuyền và các hoạt động trên biển, ven biển, Thường trực Thành ủy Hải Phòng giao Đảng ủy UBND thành phố chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Công điện số 170/CĐ-TTg, ngày 22/9/2025 của Thủ tướng về việc ứng phó với siêu bão Ragasa.

Bão số 9 giữ tốc độ gần 20km/h trong nhiều giờ qua. Cường độ bão sẽ suy yếu nhanh từ 7h ngày 24/9. (Nguồn: NCHMF)

Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố theo dõi sát diễn biến của bão để tập trung chỉ đạo công tác phòng, chống bão, bảo đảm thực hiện “bốn tại chỗ”; kịp thời đề xuất Thường trực Thành ủy chỉ đạo xử lý các tình huống cấp bách liên quan đến cơn bão Ragasa.

Các cơ quan chức năng xây dựng phương án bảo đảm thông tin liên lạc và cấp điện ổn định phục vụ công tác chỉ đạo điều hành; xây dựng phương án để khẩn trương khắc phục ngay hậu quả do bão gây ra (nếu có), hạn chế tối đa ảnh hưởng đến công tác tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các xã, phường, đặc khu, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội chủ động chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra phòng, chống bão; tăng cường các hoạt động tuyên truyền để Nhân dân, doanh nghiệp, các tổ chức nắm được thông tin tình hình của bão, chủ động ứng phó với những diễn biến của bão.

Các lực lượng vũ trang thành phố triển khai phương án bảo đảm an ninh trật tự, chủ động phối hợp với các địa phương làm tốt công tác phòng chống bão, cứu nạn, cứu hộ.

Bí thư các đảng bộ trực thuộc Thành ủy, thủ trưởng các cơ quan, sở, ban, ngành thành phố trong thời gian dự Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 chỉ đạo, phân công cụ thể nhiệm vụ phòng, chống cơn bão Ragasa cho các lãnh đạo cấp dưới không dự Đại hội, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Hải Phòng họp trực tuyến với các địa phương triển khai công tác phòng chống siêu bão Ragasa vào sáng 23/9. (Ảnh: Đàm Thanh)

Trước đó, sáng 23/9, tại cuộc họp trực tuyến với các địa phương triển khai công tác phòng chống siêu bão Ragasa, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Trần Văn Quân yêu cầu các địa phương, đơn vị, lực lượng thường xuyên theo dõi nắm bắt tình hình; thực hiện nghiêm các chỉ đạo, phương án đã phê duyệt của thành phố.

Ban Chỉ huy bộ đội Biên Phòng bảo đảm 100% tàu thuyền trên vùng biển Hải Phòng tránh trú an toàn. Sở Nông nghiệp và Môi trường phân tích rõ, cụ thể tình hình để báo cáo, tham mưu với thành phố. Sở Xây dựng rà soát các khu vực xung yếu, nhất là các chung cư cũ xuống cấp. Các địa phương chuẩn bị sẵn sàng phương án di dân. Các địa phương quan tâm đến các khu vực sạt lở.

Các công trình dự án thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn, hạ thấp độ cao của cần cẩu. Các ngành, địa phương phối hợp cho học sinh nghỉ học và đảm bảo an toàn cho khách du lịch khi bão đổ bộ. Các địa phương, lực lượng phải bảo đảm an toàn tuyệt đối, phục vụ tổ chức thành công Đại hội Đảng thành phố lần thứ I.

Lực lực chức năng TP Hải Phòng kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh trú bão an toàn. (Ảnh minh họa)

Tại Hưng Yên, chiều 23/9, tại cuộc họp trực tuyến với 104 xã, phường về công tác ứng phó với bão, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Khắc Thận yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành, địa phương, doanh nghiệp trên địa bàn quán triệt nghiêm chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng, Tỉnh ủy và UBND tỉnh về ứng phó siêu bão Ragasa; tuyệt đối không chủ quan, sẵn sàng ứng phó ở mức cao nhất.

Các xã, phường rà soát lại, bảo đảm không có địa phương nào chưa kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự cấp xã; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Chỉ đạo.

Hưng Yên họp trực tuyến với 104 xã, phường về công tác ứng phó với siêu bão. (Ảnh: Tất Đạt)

Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên lưu ý 8 xã ven biển chủ động kích hoạt phương án phòng, chống và ứng phó với bão ở mức cao nhất; sẵn sàng các điều kiện cần thiết, trong đó thực hiện nghiêm công tác trực phòng, chống bão; rà soát, kiểm đếm, kêu gọi toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên biển về nơi tránh trú an toàn; hạn chế, tạm dừng các hoạt động lao động, sản xuất, khai thác, đánh bắt thủy hải sản trên biển.

Tùy theo diễn biến cụ thể của bão, dự kiến tiến hành cấm biển từ 12h trưa ngày 24/9 và hoàn thành việc kêu gọi tàu thuyền, di dời lao động nuôi trồng thủy sản tại các vùng bãi thấp ven sông, ven biển, đóng các cửa khẩu, băng két qua đê biển, đê cửa sông… trước 18h cùng ngày.

Để bảo vệ sản xuất, các công ty khai thác công trình thủy lợi mở cống dưới đê, hạ thấp mực nước hệ thống theo phương châm “tháo cạn mặt sông, tháo nông mặt ruộng”, đồng thời vận động nông dân thu hoạch sớm lúa đã chín với tinh thần “xanh nhà hơn già đồng”. Các vùng chuyên canh cây có múi cần có phương án phòng chống riêng.

Các địa phương phải lập danh sách người già, neo đơn, hộ ở ngoài đê, vùng trũng thấp để chủ động di dời, không để xảy ra thiệt hại về người. Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh cùng các lực lượng liên quan chuẩn bị lực lượng, phương tiện hỗ trợ Nhân dân, sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.