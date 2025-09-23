Hải Phòng, Hưng Yên liên tục chỉ đạo sẵn sàng ứng phó siêu bão Ragasa

Tại Hải Phòng, chiều 23/9, để ứng phó với siêu bão Ragasa từ sớm, từ xa, bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, giảm thiểu thiệt hại về tài sản, trước hết là đối với tàu thuyền và các hoạt động trên biển, ven biển, Thường trực Thành ủy Hải Phòng giao Đảng ủy UBND thành phố chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Công điện số 170/CĐ-TTg, ngày 22/9/2025 của Thủ tướng về việc ứng phó với siêu bão Ragasa.
Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố theo dõi sát diễn biến của bão để tập trung chỉ đạo công tác phòng, chống bão, bảo đảm thực hiện “bốn tại chỗ”; kịp thời đề xuất Thường trực Thành ủy chỉ đạo xử lý các tình huống cấp bách liên quan đến cơn bão Ragasa.
Các cơ quan chức năng xây dựng phương án bảo đảm thông tin liên lạc và cấp điện ổn định phục vụ công tác chỉ đạo điều hành; xây dựng phương án để khẩn trương khắc phục ngay hậu quả do bão gây ra (nếu có), hạn chế tối đa ảnh hưởng đến công tác tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các xã, phường, đặc khu, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội chủ động chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra phòng, chống bão; tăng cường các hoạt động tuyên truyền để Nhân dân, doanh nghiệp, các tổ chức nắm được thông tin tình hình của bão, chủ động ứng phó với những diễn biến của bão.
Các lực lượng vũ trang thành phố triển khai phương án bảo đảm an ninh trật tự, chủ động phối hợp với các địa phương làm tốt công tác phòng chống bão, cứu nạn, cứu hộ.
Bí thư các đảng bộ trực thuộc Thành ủy, thủ trưởng các cơ quan, sở, ban, ngành thành phố trong thời gian dự Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 chỉ đạo, phân công cụ thể nhiệm vụ phòng, chống cơn bão Ragasa cho các lãnh đạo cấp dưới không dự Đại hội, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.
Trước đó, sáng 23/9, tại cuộc họp trực tuyến với các địa phương triển khai công tác phòng chống siêu bão Ragasa, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Trần Văn Quân yêu cầu các địa phương, đơn vị, lực lượng thường xuyên theo dõi nắm bắt tình hình; thực hiện nghiêm các chỉ đạo, phương án đã phê duyệt của thành phố.
Ban Chỉ huy bộ đội Biên Phòng bảo đảm 100% tàu thuyền trên vùng biển Hải Phòng tránh trú an toàn. Sở Nông nghiệp và Môi trường phân tích rõ, cụ thể tình hình để báo cáo, tham mưu với thành phố. Sở Xây dựng rà soát các khu vực xung yếu, nhất là các chung cư cũ xuống cấp. Các địa phương chuẩn bị sẵn sàng phương án di dân. Các địa phương quan tâm đến các khu vực sạt lở.
Các công trình dự án thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn, hạ thấp độ cao của cần cẩu. Các ngành, địa phương phối hợp cho học sinh nghỉ học và đảm bảo an toàn cho khách du lịch khi bão đổ bộ. Các địa phương, lực lượng phải bảo đảm an toàn tuyệt đối, phục vụ tổ chức thành công Đại hội Đảng thành phố lần thứ I.
Tại Hưng Yên, chiều 23/9, tại cuộc họp trực tuyến với 104 xã, phường về công tác ứng phó với bão, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Khắc Thận yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành, địa phương, doanh nghiệp trên địa bàn quán triệt nghiêm chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng, Tỉnh ủy và UBND tỉnh về ứng phó siêu bão Ragasa; tuyệt đối không chủ quan, sẵn sàng ứng phó ở mức cao nhất.
Các xã, phường rà soát lại, bảo đảm không có địa phương nào chưa kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự cấp xã; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Chỉ đạo.
Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên lưu ý 8 xã ven biển chủ động kích hoạt phương án phòng, chống và ứng phó với bão ở mức cao nhất; sẵn sàng các điều kiện cần thiết, trong đó thực hiện nghiêm công tác trực phòng, chống bão; rà soát, kiểm đếm, kêu gọi toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên biển về nơi tránh trú an toàn; hạn chế, tạm dừng các hoạt động lao động, sản xuất, khai thác, đánh bắt thủy hải sản trên biển.
Tùy theo diễn biến cụ thể của bão, dự kiến tiến hành cấm biển từ 12h trưa ngày 24/9 và hoàn thành việc kêu gọi tàu thuyền, di dời lao động nuôi trồng thủy sản tại các vùng bãi thấp ven sông, ven biển, đóng các cửa khẩu, băng két qua đê biển, đê cửa sông… trước 18h cùng ngày.
Để bảo vệ sản xuất, các công ty khai thác công trình thủy lợi mở cống dưới đê, hạ thấp mực nước hệ thống theo phương châm “tháo cạn mặt sông, tháo nông mặt ruộng”, đồng thời vận động nông dân thu hoạch sớm lúa đã chín với tinh thần “xanh nhà hơn già đồng”. Các vùng chuyên canh cây có múi cần có phương án phòng chống riêng.
Các địa phương phải lập danh sách người già, neo đơn, hộ ở ngoài đê, vùng trũng thấp để chủ động di dời, không để xảy ra thiệt hại về người. Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh cùng các lực lượng liên quan chuẩn bị lực lượng, phương tiện hỗ trợ Nhân dân, sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.
Theo báo cáo, TP Hải Phòng có 43 tuyến đê với tổng chiều dài 790,1 km, trong đó có 75 vị trí trọng điểm xung yếu (13 trọng điểm đê, 11 kè, 43 cống, 1 cửa khẩu, 7 điểm bờ lở). Các trọng điểm trên đã được các xã, phường, đặc khu xây dựng và phê duyệt phương án bảo vệ trọng điểm theo phương châm “bốn tại chỗ”.
Về sản xuất nông nghiệp, Hải Phòng có 2.696 trang trại chăn nuôi, 728 cơ sở ngoài đê, diện tích nuôi trồng thủy sản 22.860 ha, lúa và rau màu 96.120 ha, cây ăn quả 9.491 ha… Để triển khai công tác tiêu úng, các Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn thành phố đã sẵn sàng chuẩn bị máy móc, thiết bị, lực lượng thường trực để vận hành, tiêu thoát hạ thấp nước đệm theo yêu cầu.
Trong công tác bảo đảm an toàn trên biển, đến 9h ngày 23/9, Bộ đội Biên phòng Hải Phòng đã kiểm đếm, thông báo cho 1.604 phương tiện/4.481 lao động, 271 lồng bè/233 lao động, 3 chòi canh/6 lao động biết thông tin về bão. Hiện còn 303 phương tiện/1.074 lao động hoạt động trên biển, 1.301 phương tiện/3.407 lao động đang neo đậu tại các bến.
Các địa phương phối hợp với lực lượng Biên phòng thông tin, tuyên truyền kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn; rà soát các khu nhà ở xung yếu, có phương án di dời, ứng trực xử lý sự cố phát sinh. Các Công ty khai thác công trình thủy lợi, cấp nước đô thị theo dõi mực nước, lượng mưa, đề phòng úng lụt, dò đê. Công ty Công viên cây xanh cắt tỉa cây.
Tại Hưng Yên, theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, đến 10h ngày 23/9, toàn tỉnh có 1.063 tàu thuyền với 3.022 lao động, trong đó 754 phương tiện/1.937 lao động đã neo đậu an toàn tại các bến trong tỉnh; 15 phương tiện/120 lao động neo đậu tại tỉnh ngoài; còn 272 phương tiện/805 lao động đang hoạt động ven biển của tỉnh.
Tất cả các phương tiện trên đều duy trì liên lạc với gia đình và lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Ngoài ra, có 1.824 chòi/2.026 lao động tại các đầm trong đê; 977 chòi/1.099 lao động tại các đầm ngoài đê; 1.025 chòi/969 lao động tại khu vực nuôi ngao; 2.190 lồng/15 lao động nuôi trồng thủy sản.
Qua rà soát, toàn tỉnh có 63 trọng điểm xung yếu trên các tuyến đê; các trọng điểm đã có phương án huy động nhân lực, vật tư, phương tiện theo phương châm “4 tại chỗ”, sẵn sàng xử lý khi có tình huống xảy ra.
Về tình hình sản xuất nông nghiệp, tính đến ngày 22/9 toàn tỉnh đã gieo cấy được 97.500ha lúa, trong đó diện tích lúa trỗ được khoảng 85.000 ha. Các địa phương đang gieo trồng cây vụ Đông các loại, đến nay diện tích gieo trồng được khoảng 3.500ha; diện tích thu hoạch vụ hè thu cơ bản xong.
