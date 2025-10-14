Hải Phòng đăng cai giải Đua thuyền Rowing vô địch Châu Á 2025

(VTC News) -

Sáng 14/10, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng tổ chức họp báo cung cấp thông tin về Giải Đua thuyền Rowing vô địch Châu Á 2025 do thành phố đăng cai. Giải đấu sẽ diễn ra từ 16/10-19/10 tại Khu Huấn luyện Đua thuyền thành phố Hải Phòng thuộc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Phòng.

Cục Thể dục thể thao Việt Nam và Liên đoàn Đua thuyền Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng đăng cai tổ chức.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng tổ chức họp báo cung cấp thông tin về Giải Đua thuyền Rowing vô địch Châu Á 2025

Giải đấu quy tụ các đoàn từ 18 quốc gia và vùng lãnh thổ châu Á: Ấn Độ, Hồng Kông, Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Philippines, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, Iran, Iraq, Kuwait, Thái Lan, Saudi Arabia, Uzbekistan, Kazakhstan, Malaysia, Indonesia, Singapore và nước chủ nhà Việt Nam.

Đặc biệt, sự kiện có sự tham dự của Chủ tịch Liên đoàn Rowing thế giới (FISA), Giám đốc phát triển Liên đoàn Rowing Thế giới; Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Tổng Thư ký Liên đoàn Rowing Châu Á (ARF). Ngoài ra tham dự còn có Chủ tịch, Tổng Thư ký các quốc gia Châu Á, trọng tài và giám sát quốc tế đến dự và điều hành giải.

Bà Trần Thị Hoàng Mai - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng thông tin về giải đấu.

Các vận động viên tranh tài ở 20 nội dung thi đấu dành cho cả nam và nữ, hứa hẹn mang đến những màn tranh đua kịch tính, hấp dẫn cùng chất lượng chuyên môn cao. Thông qua giải đấu là cơ hội cho các vận động viên được thi đấu cọ sát với các đối thủ mạnh, nâng cao thành tích chuyên môn để chuẩn bị lực lượng tham dự SEA Games 33 tổ chức tại Thái Lan, Đại hội Thể thao Châu Á (ASIAD 20) năm 2026 tại Nhật Bản.

Việt Nam được đánh giá cao về năng lực tổ chức sau thành công khi đăng cai hai môn Đua thuyền Rowing và Canoeing tại SEA Games 31 (2022), cũng như các giải Rowing vô địch và vô địch trẻ Đông Nam Á trong các năm 2017 và 2024.

Bên cạnh các cuộc tranh tài sôi nổi trên mặt nước, ban tổ chức còn chuẩn bị nhiều hoạt động văn hóa – du lịch – ẩm thực dành cho các đoàn vận động viên và quan khách quốc tế, góp phần quảng bá hình ảnh Hải Phòng năng động, mến khách và một Việt Nam thân thiện, giàu bản sắc, sẵn sàng hội nhập.