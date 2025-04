Hải Phòng bắn pháo hoa tại 6 điểm kỷ niệm 70 năm giải phóng thành phố

(VTC News) -

UBND Thành phố Hải Phòng vừa ban hành kế hoạch tổ chức bắn pháo hoa nổ phục vụ Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Hải Phòng và khai mạc Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2025.

3 điểm bắn pháo hoa nổ tầm cao xen lẫn pháo hoa nổ tầm thấp gồm: Điểm bắn số 1 - khu vực Quảng trường Trung tâm Chính trị - Hành chính tại Khu đô thị mới Bắc Sông Cấm, TP Thủy Nguyên; điểm bắn số 2 - khu Bờ Hồ An Biên (quận Ngô Quyền); điểm bắn số 3 - khu Công viên và Quảng trường khu Đô thị Vinhomes Vũ Yên, TP Thủy Nguyên.

(Ảnh minh họa)

3 điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp gồm: Điểm bắn số 4 - khu vực Sân sau Nhà hát Thành phố (quận Hồng Bàng); điểm bắn số 5 - khu sân bê tông phía Nam, Trung tâm hành chính quận Dương Kinh; điểm bắn số 6 - Sân vận động huyện Tiên Lãng.

Trong đó, điểm số 1, 2 mỗi điểm bắn 500 quả pháo hoa nổ tầm cao và 90 giàn pháo hoa nổ tầm thấp/1 điểm bắn. Điểm số 3 bắn 300 quả pháo nổ tầm cao, 80 giàn và 500 quả pháo nổ tầm thấp, 300 ống phun hoa. Điểm số 4, 5, 6 mỗi điểm bắn 90 giàn pháo hoa nổ tầm thấp.

Thời gian bắn: Tối 13/5. Tại điểm số 1 bắn 1 phút sau phần phát biểu của lãnh đạo thành phố; bắn 15 phút trước khi chương trình nghệ thuật kết thúc 15 phút. Các điểm còn lại bắn 15 phút (trước khi chương trình văn hóa nghệ thuật kết thúc 15 phút).

Theo UBND Thành phố Hải Phòng, việc tổ chức bắn pháo hoa nổ giúp tạo không khí sôi động, vui tươi, phấn khởi, tin tưởng trong các tầng lớp nhân dân thành phố và các đại biểu, du khách đến với Hải Phòng trong dịp kỷ niệm lớn này. Do đó, UBND Thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị hiệp đồng chặt chẽ, chuẩn bị chu đáo, toàn diện kế hoạch bắn pháo hoa nổ, bảo đảm an ninh, trật tự, tiết kiệm, hiệu quả, chất lượng nghệ thuật cao, an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị, tài sản.