Hải Phòng bắn pháo hoa 13 điểm đêm Giao thừa Tết Ất Tỵ 2025

Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng vừa công bố kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hoá thể thao trên địa bàn thành phố nhân dịp Chào năm mới 2025, đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ và Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2025).

Công viên và Quảng trường khu Đô thị Vinhomes Vũ Yên - 1 trong 13 điểm bắn pháo hoa tại Hải Phòng dịp Tết Nguyên đán.

Trong đêm Giao thừa Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, Hải Phòng sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 13 điểm. Trong đó, 7 điểm bắn pháo hoa tầm cao gồm: Nhà Triển lãm - Trung tâm Thông tin, Triển lãm và Mỹ thuật thành phố - Hồ Tam Bạc (quận Hồng Bàng); Bờ Hồ An Biên (quận Ngô Quyền); Điểm cao 44 phường Thuỷ Đường (TP Thuỷ Nguyên); Sân vận động huyện Tiên Lãng; Nhà tròn giữa hồ trung tâm quận An Dương; Khu Cầu Cảng thị trấn Cát Bà (huyện Cát Hải); Công viên và Quảng trường khu Đô thị Vinhomes Vũ Yên (TP Thuỷ Nguyên).

6 điểm bắn pháo hoa tầm thấp gồm: Trung tâm Chính trị - Hành chính quận Hải An; Quảng trường biển Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng (quận Đồ Sơn); Bến đua thuyền rồng huyện Kiến Thụy; Sân nhà thi đấu đa năng huyện An Lão; Sân vận động huyện Vĩnh Bảo và Trường THPT xã Văn Phong (huyện Cát Hải).

Bên cạnh đó, hơn 40 hoạt động biểu diễn văn hoá, nghệ thuật, thể dục, thể thao diễn ra tại các Trung tâm Văn hoá - Thông tin và Thể thao các quận huyện trên địa bàn thành phố, Quảng trường Nhà hát thành phố, Bờ hồ Tam Bạc, Dải vườn hoa trung tâm thành phố, Quảng trường Cung Văn hoá Lao động Hữu nghị Việt Tiệp…

Đặc biệt, sự kiện nổi bật trong chuỗi các hoạt động diễn ra trong dịp Tết là Chương trình nghệ thuật đêm Giao thừa “Hải Phòng mừng xuân Ất Tỵ - 2025” diễn ra tại Quảng trường Nhà hát Thành phố từ 20h ngày 28/1 (đêm Giao thừa) đến 0h05 ngày 29/1 (mùng 1 Tết).

Sân khấu chương trình nghệ thuật đêm Giao thừa “Hải Phòng mừng xuân Ất Tỵ - 2025”.

Chương trình gồm 2 phần: Phần 1 “Hải Phòng chào Xuân Ất Tỵ 2025” từ 20h00 đến 21h30 và Phần 2 “Hải Phòng - Mùa xuân và khát vọng” từ 21h55 đến 00h05.

Chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu, rực rỡ, sôi động với sự tham gia của các nghệ sỹ, diễn viên nổi tiếng người Hải Phòng: NSND Nhật Thuận, NSƯT Phương Anh, ca sỹ - nhạc sỹ TUIMI, các ca sỹ: Thu Phương, Hồng Hạnh, An Thu An, Khánh Ngọc, Vũ Thịnh, Ngọc Hiếu, Lê Cường, Tuấn Long, Hoàng Vương cùng các nhóm Ban Mai, The Wings, CT Dance, các Vũ đoàn Lavish, We Dare…

Sân khấu cách điệu đan xen những nét chấm phá hương vị Tết như bánh chưng, tràng pháo, hoa đào, hoa mai… được thiết kế với hệ thống màn hình led, âm thanh ánh sáng hiện đại, hoành tráng, thể hiện vẻ đẹp của Hải Phòng trước biển khơi, trước mùa xuân.

Các tiết mục đa sắc màu với những ca khúc ca ngợi quê hương, đất nước và Hải Phòng chào đón xuân mới, được hoà âm phối khí màu sắc hiện đại hứa hẹn mang đến những cảm xúc tươi mới, hấp dẫn người xem.

Đồng thời, tại Quảng trường Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Tiệp cũng diễn ra chương trình nghệ thuật “Chào xuân Ất Tỵ - 2025” với các tiết mục trẻ trung, sôi động, hấp dẫn từ 20h00 đến 21h30 cùng ngày.

Các hoạt động văn hoá và thể thao sôi nổi tiếp tục diễn ra từ ngày 30/1 đến 3/2 (mùng 2 đến mùng 6 Tết Nguyên đán), tại khu vực trung tâm thành, gồm: Chương trình biểu diễn nghệ thuật đường phố tại sân Cột cờ Quảng trường Nhà hát thành phố và vườn hoa Nguyễn Trãi; Biểu diễn võ thuật, Lân Sư Rồng tại Quảng trường Nhà hát Thành phố; Biểu diễn nghệ thuật Chèo, Cải lương tại Nhà Kèn (vườn hoa Nguyễn Du)…

Chương trình nghệ thuật “Đảng cho ta mùa xuân” kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2025) vào 20h00 ngày 3/2 tại Quảng trường Nhà hát thành phố.

Bên cạnh các chương trình nghệ thuật đặc sắc, thành phố còn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa khác như triển lãm mỹ thuật, các hoạt động thể thao và các buổi biểu diễn phục vụ Nhân dân tại các địa phương quận, huyện trên địa bàn.