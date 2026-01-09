Hà Nội yêu cầu không đào đường, hè phố dịp Đại hội Đảng XIV và Tết Nguyên đán

(VTC News) -

Sở Xây dựng TP Hà Nội thông báo tạm dừng thi công đào đường, hè các công trình trên địa bàn thành phố bảo đảm phục vụ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và dịp nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Để bảo đảm trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị, tạo điều kiện thuận lợi cho nhu cầu đi lại của Nhân dân, khách mời, du khách trong nước và quốc tế trong các ngày diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và dịp nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, Sở Xây dựng đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm, phối hợp triển khai thực hiện một số nội dung.

Sở Xây dựng đề nghị UBND và Ban QLDA đầu tư hạ tầng các phường, xã, các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án và nhà thầu thi công công trình trên các tuyến đường, phố thuộc địa bàn tăng cường công tác giám sát, rà soát hiện trường, đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thiện các hạng mục đang thi công, hoàn trả, thu dọn vệ sinh mặt bằng để bảo đảm trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị xong trước ngày 15/1.

Sở Xây dựng yêu cầu tạm dừng việc thi công đào đường, hè đường trên địa bàn thành phố ngoại trừ một số công trình xử lý sự cố đột xuất, công trình trọng điểm được UBND thành phố, Sở Xây dựng cấp phép.

Các tuyến đường tạm dừng thi công.

Cụ thể, từ ngày 16/1 đến hết 26/1: Tạm dừng thi công đào đường, hè đường phục vụ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng trên một số tuyến đường trục chính, đường vành đai, các tuyến đường xung quanh Trung tâm Hội nghị Quốc Gia và các khách sạn nơi các đại biểu lưu trú, các tuyến đường phục vụ di chuyển của các đại biểu tham dự Đại hội.

Từ ngày 7/2 đến hết ngày 3/3: Tạm dừng thi công đào đường, hè đường trên địa bàn toàn thành phố dịp nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị Công an thành phố, Thanh tra thành phố tăng cường công tác phối hợp, kiểm tra xử lý các vi phạm đối với các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án và nhà thầu thi công vi phạm.

UBND các phường, xã chỉ đạo Ban QLDA đầu tư hạ tầng, các chủ đầu tư, nhà thầu thi công được UBND các phường, xã cấp phép thi công tổ chức thực hiện đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thiện các hạng mục đang thi công, hoàn trả, thu dọn vệ sinh mặt bằng để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị trên các tuyến đường thuộc thẩm quyền quản lý và chỉ đạo tạm dừng thi công đào đường, đào hè.