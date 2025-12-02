  • Zalo

Hà Nội: Xe đạp điện công cộng sắp triển khai, giá thuê từ 10 nghìn đồng

Giao thông xanhThứ Ba, 02/12/2025 15:20:24 +07:00Google News
(VTC News) -

Nhiều mẫu xe đạp điện cỡ nhỏ, tải trọng 130 kg và quãng đường di chuyển tối đa 90 km xuất hiện tại một số trạm xe đạp công cộng tại Hà Nội.

Người dân trải nghiệm xe đạp điện công cộng tại Hà Nội.

Mạnh Hùng - Nguyễn Trung
Đọc thêm
Bình luận
vtcnews.vn