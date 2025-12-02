Mới nhất
Hà Nội: Xe đạp điện công cộng sắp triển khai, giá thuê từ 10 nghìn đồng
Giao thông xanh
Thứ Ba, 02/12/2025 15:20:24 +07:00
(VTC News) -
Nhiều mẫu xe đạp điện cỡ nhỏ, tải trọng 130 kg và quãng đường di chuyển tối đa 90 km xuất hiện tại một số trạm xe đạp công cộng tại Hà Nội.
Người dân trải nghiệm xe đạp điện công cộng tại Hà Nội.
Mạnh Hùng - Nguyễn Trung
