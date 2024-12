Hà Nội vinh danh các sản phẩm công nghiệp chủ lực năm 2024

(VTC News) -

Trong đó, Hệ sinh thái cho lĩnh vực media - Sigma OTT của Công ty cổ phần Truyền thông đa phương tiện Thủ Đô (Thủ Đô Multimedia) là 1 trong 3 sản phẩm công nghệ số được vinh danh.

Chương trình được UBND thành phố Hà Nội tổ chức nhằm mục đích tuyển chọn các sản phẩm công nghiệp chất lượng của các doanh nghiệp đóng trên địa bàn thành phố. Hỗ trợ các doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường với nhiều cơ chế, giải pháp hỗ trợ thiết thực như: Thúc đẩy hợp tác, liên kết sản xuất giữa doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp chủ lực Hà Nội với doanh nghiệp của các tỉnh, thành trong nước và nước ngoài.

Ngoài hoạt động vinh danh, trong năm 2025, các sản phẩm được chọn sẽ tiếp tục được hỗ trợ tuyên truyền quảng bá, tôn vinh rộng rãi trên các phương tiện truyền thông của Thủ đô. Ưu tiên tham gia các chương trình xúc tiến, thương mại, được sử dụng logo của Chương trình sản phẩm phục vụ các hoạt động quảng bá, giới thiệu sản phẩm trên các hệ thống truyền thông của doanh nghiệp.

Với bằng chứng nhận sản phẩm công nghiệp chủ lực, là động lực thúc đẩy doanh nghiệp nâng cao trách nhiệm để sản xuất ra các sản phẩm có giá trị cao, xây dựng chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh bài bản, nâng cao hiệu quả, năng suất lao động… Tạo động lực hoàn chỉnh một hệ sinh thái vừa có sản phẩm tốt, vừa có năng lực tổ chức tốt phục vụ quá trình mở rộng thị trường trong nước, đáp ứng nhu cầu xuất khẩu và hội nhập kinh tế.

Thủ đô Hà Nội là nơi tập trung các doanh nghiệp công nghiệp chủ lực trong nhiều lĩnh vực. Mỗi năm, nhóm doanh nghiệp này tạo ra doanh thu gần 200.000 tỷ đồng, tương đương 35% tổng giá trị sản xuất công nghiệp thành phố, trong đó kim ngạch xuất khẩu đạt gần 2 tỷ USD, tạo việc làm cho gần 80.000 lao động.

Nằm trong số 3 doanh nghiệp thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin được vinh danh lần này, sản phẩm hệ sinh thái Sigma OTT đã ghi tên mình trong “bản đồ” công nghiệp công nghệ cao của Thủ đô.

Sản phẩm “Make in Vietnam” trên bản đồ công nghệ toàn cầu

Việt Nam đang bước vào giai đoạn "đại chuyển đổi số" (digital transformation) - Thời kỳ mà các công nghệ số và phương tiện truyền thông điện tử (Multimedia) đóng vai trò ngày càng quan trọng trong mọi lĩnh vực của đời sống, kinh tế và xã hội. Các hoạt động giao tiếp, làm việc, giải trí, giáo dục và thậm chí quản lý của Chính phủ đều đang dần chuyển sang sử dụng các công nghệ âm thanh, hình ảnh trên nền tảng trực tuyến thay thế dần cho các văn bản điện tử. Có thể nói, Multimedia dần trở thành hạt nhân phổ biến nhất thay thế cho dữ liệu văn bản (text) trong quá trình trao đổi các hoạt động của xã hội như thương mại điện tử, giao dịch ngân hàng,...

Nếu như trước đây các đài truyền hình, các nhà phân phối nội dung media cần phải mua giải pháp từ 5-6 nhà cung cấp nước ngoài với chi phí đắt đỏ, thì Sigma OTT là một hệ sinh thái có thể cung cấp dịch vụ “all in one”, các nhà phân phối nội dung chỉ cần sử dụng duy nhất một nền tảng để cung cấp dịch vụ tới người dùng. Sigma OTT đã giải được bài toán khó về xử lý dữ liệu đa phương tiện với chi phí hợp lý cho các đơn vị cung cấp nội dung trong nước và quốc tế.

“Việc tự chủ được giải pháp và làm chủ công nghệ bằng năng lực kỹ sư Việt Nam đã giúp các đối tác thuộc nhóm ngành: Truyền hình, giáo dục trực tuyến, y tế trực tuyến.. Có thể triển khai ứng dụng công nghệ một cách nhanh chóng, tiết kiệm chi phí so với sử dụng sản phẩm của nước ngoài”, ông Nguyễn Ngọc Hân, Tổng giám đốc Thủ Đô Multimedia cho biết.

Đặc biệt, trong số nhóm giải pháp trong hệ sinh thái Sigma OTT, giải pháp bảo mật nội dung số Sigma Multi-DRM được ghi nhận là phát minh bảo vệ nội dung thứ 12 trên thế giới, được tổ chức Cartesian kiểm định thành công và công bố đạt tiêu chuẩn bảo mật toàn cầu vào năm 2020. Với việc đạt được chứng nhận của Cartesian, Thủ Đô là doanh nghiệp đầu tiên của Việt Nam, cũng là doanh nghiệp duy nhất của Đông Nam Á, là 1 trong 6 doanh nghiệp của châu Á đạt được chứng nhận này.

Sigma DRM đóng vai trò quan trọng để giải quyết các vấn đề hệ trọng, liên quan đến an ninh quốc gia trong nước như: Bảo vệ nội dung cho camera An ninh, chống can thiệp nội dung truyền hình trên internet. Sigma DRM giúp chống lại việc sao chép, sử dụng lậu, vi phạm bản quyền nội dung số… vấn đề nhức nhối trên toàn cầu.