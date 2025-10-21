Hà Nội thành lập Ban Chỉ đạo về phát triển Hệ thống camera giám sát tập trung

(VTC News) -

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành quyết định thành lập Ban Chỉ đạo về phát triển Hệ thống camera giám sát tập trung trên địa bàn thành phố.

Ban Chỉ đạo về phát triển Hệ thống camera giám sát tập trung trên địa bàn thành phố Hà Nội gồm 6 thành viên, trong đó ông Trương Việt Dũng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố là Trưởng ban Chỉ đạo.

Hệ thống camera giám sát của Công an TP Hà Nội

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ tham mưu UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo thống nhất, đồng bộ việc triển khai các chủ trương, chiến lược, cơ chế, chính sách và các giải pháp về công tác quy hoạch, điều phối và xem xét, tham mưu các phương án kỹ thuật quan trọng; đề xuất UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp, cơ chế, chính sách và chỉ đạo thống nhất, đồng bộ liên quan đến công tác triển khai quy hoạch, đầu tư và quản lý, phát triển hệ thống camera giám sát trên địa bàn thành phố.

Cùng với đó, Ban chỉ đạo điều phối hoạt động giữa các sở, ngành, UBND cấp xã và các đơn vị liên quan, bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, tránh chồng chéo trong quá trình phát triển hệ thống camera giám sát...

Các thành viên Ban Chỉ đạo làm việc theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo.

Công an thành phố Hà Nội làm nhiệm vụ cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo, giúp Trưởng Ban giám sát, đôn đốc các thành viên triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao. Các sở, ban, ngành và UBND xã, phường có trách nhiệm báo cáo đầy đủ, kịp thời tình hình, kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao về phát triển Hệ thống camera giám sát tập trung trên địa bàn thành phố Hà Nội về Công an thành phố Hà Nội để tổng hợp.