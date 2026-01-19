Hà Nội tạo điều kiện để người bán hàng tại 'chợ cóc' chuyển vào chợ dân sinh

(VTC News) -

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền vừa ký ban hành công văn về việc triển khai công tác quản lý chợ, xử lý "chợ cóc", điểm kinh doanh tự phát trên địa bàn.

Theo đó, UBND thành phố giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND các xã, phường tổ chức không gian trưng bày, giới thiệu, bán sản phẩm tại các công viên, khu vực biểu diễn (Công viên Thống nhất, phố đi bộ Trịnh Công Sơn, khu vực Trường đua F1), bảo đảm mỹ quan đô thị, an ninh trật tự và vệ sinh môi trường.

Các đơn vị rà soát, kiểm tra, hướng dẫn địa phương tổ chức, sắp xếp chợ dân sinh, cửa hàng tiện ích, siêu thị, trung tâm thương mại; bố trí các điểm kinh doanh tập trung được quản lý tại những nơi chưa hoàn thành quy hoạch, xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa chợ; bảo đảm đủ điều kiện phục vụ nhu cầu mua sắm của Nhân dân, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán và sau Tết.

UBND thành phố yêu cầu các đơn vị hướng dẫn, tạo điều kiện để tiểu thương, người bán hàng tại các “chợ cóc”, điểm kinh doanh tự phát chuyển vào các chợ dân sinh, điểm kinh doanh có quản lý (đối với những nơi chưa có chợ dân sinh, những địa điểm đặc thù); bảo đảm trật tự, ngăn nắp, bình ổn giá, vệ sinh an toàn thực phẩm.

Hà Nội có 231 "chợ cóc", điểm kinh doanh tự phát thuộc 52 xã, phường.

Thành phố cũng yêu cầu gắn việc xử lý, giải tỏa "chợ cóc", điểm kinh doanh tự phát với công tác sắp xếp, quản lý chợ dân sinh và kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm; tăng cường kiểm tra, công khai thông tin, nhất là thời điểm giáp Tết.

Cùng với đó, các đơn vị được giao rà soát mô hình quản lý chợ; nghiên cứu tính khả thi về phương án phân cấp chợ đầu mối; rà soát các chợ đầu mối khu vực nội đô lịch sử (nếu có) và nghiên cứu phương án di chuyển theo quy hoạch.

UBND các xã, phường có trách nhiệm phối hợp Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức triển khai thực hiện thông báo số 182-TB/TU; bảo đảm sắp xếp các điểm bán hàng hợp lý, ổn định đời sống Nhân dân, không làm gián đoạn sinh kế, không ảnh hưởng đến việc mua bán, cung ứng thực phẩm thiết yếu của Nhân dân.

UBND các xã, phường tạo điều kiện thuận lợi để tiểu thương, người bán hàng chuyển từ “chợ cóc”, điểm kinh doanh tự phát vào các chợ dân sinh, điểm kinh doanh có quản lý.