Đề xuất Chủ tịch UBND TP Hà Nội được quyết định đầu tư dự án thuộc thẩm quyền Quốc hội

Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 52, chiều 4/12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện các dự án lớn, quan trọng trên địa bàn Hà Nội.

Toàn cảnh phiên họp.

Dự thảo Nghị quyết được xây dựng với 7 nhóm cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện các dự án lớn, quan trọng trên địa bàn Thủ đô.

Về thẩm quyền quyết định, chấp thuận chủ trương đầu tư, dự thảo Nghị quyết quy định HĐND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố được quyết định chủ trương đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án đầu tư công, PPP, tư nhân không bị giới hạn về quy mô vốn, sử dụng đất, yêu cầu di dân tái định cư… thuộc thẩm quyền Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng theo quy định hiện hành; HĐND thành phố ban hành trình tự, thủ tục lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án để thực hiện.

Khi quyết định và chấp thuận chủ trương dự án cụ thể mà cần áp dụng cơ chế, chính sách đặc biệt khác quy định của luật, trên cơ sở được sự đồng ý của cấp có thẩm quyền, UBND thành phố báo cáo Chính phủ để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép thực hiện, sau đó báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất.

Về lựa chọn nhà đầu tư, nhà thầu, dự thảo Nghị quyết cho phép áp dụng hình thức áp dụng lựa chọn nhà đầu tư nhà thầu trong trường hợp đặc biệt đối với dự án cần triển khai ngay theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền, dự án quan trọng quốc gia, dự án thu hút nhà đầu tư chiến lược.

Đối với dự án cần triển khai ngay theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền thì được lựa chọn nhà đầu tư trước khi cấp có thẩm quyền quyết định hoặc là chấp thuận chủ trương đầu tư và được thực hiện các thủ tục về quy hoạch, khởi công xây dựng công trình đồng thời với thực hiện thủ tục chấp nhận chủ trương đầu tư quy.

Về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, dự thảo Nghị quyết quy định nhiều nội dung để tăng tính chủ động cho Hà Nội, trong đó có việc bổ sung trường hợp thu hồi đất ngoài các trường hợp theo quy định tại Điều 79 Luật Đất đai, HĐND thành phố quyết định danh mục dự án thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng và cho phép thành phố được tạm giao một phần đất thuộc phạm vi dự án để khởi công công trình.

Đáng chú ý, các dự án cần triển khai ngay theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Đảng ủy Chính phủ, Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội, HĐND thành phố quyết định mức bồi thường, hỗ trợ, tái định cư gấp 2 lần quy định; các trường hợp khác, căn cứ thực tiễn và khả năng cân đối ngân sách của thành phố, HĐND thành phố quyết định mức bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cao hơn quy định nhưng không quá 2 lần.

Trong cơ chế huy động vốn thực hiện dự án, UBND thành phố được phép sử dụng kết dư ngân sách cấp thành phố bố trí vốn cho dự án tại Nghị quyết.

Với nội dung biện pháp bảo đảm trật tự đô thị, trật tự, an toàn xã hội, dự thảo Nghị quyết quy định dự án đầu tư mới, cải tạo công trình để xử lý các điểm nghẽn, cấp bách về ùn tắc giao thông, úng ngập, ô nhiễm môi trường, trật tự đô thị được áp dụng cơ chế đầu tư công khẩn cấp và lệnh xây dựng khẩn cấp theo pháp luật về đầu tư công, xây dựng…

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi.

Thẩm tra sơ bộ, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi cho biết tán thành với sự cần thiết, cơ sở chính trị và cơ sở thực tiễn xây dựng ban hành Nghị quyết theo trình tự, thủ tục rút gọn, nhằm thể chế hóa chủ trương của Bộ Chính trị, góp phần tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, huy động nguồn lực, thúc đẩy phát triển Thủ đô nhanh, bền vững, hiện đại, có sức lan tỏa vùng và cả nước.

Với các cơ chế, chính sách đặc biệt, quan trọng, phức tạp, có phạm vi tác động lớn, như mở rộng trường hợp thu hồi đất so với Điều 79 của Luật Đất đai, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định tổng mức dư nợ cấp tín dụng vượt quá tỷ lệ theo quy định của pháp luật về tín dụng và cưỡng chế khi đạt 75% đồng thuận... , ông Phan Văn Mãi nhấn mạnh đây là những nội dung ảnh hưởng trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, an toàn tài chính, tiền tệ quốc gia và ổn định kinh tế vĩ mô.

"Đề nghị báo cáo cấp có thẩm quyền, đồng thời đánh giá kỹ tác động pháp lý, kinh tế, xã hội và rủi ro thực thi, bảo đảm không phát sinh khiếu kiện, khiếu nại phức tạp, ảnh hưởng đến ổn định xã hội, trật tự an ninh và niềm tin của người dân, phù hợp với Hiến pháp và chủ trương của Bộ Chính trị", đại diện cơ quan thẩm tra nêu rõ.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng.

Nêu ý kiến tại phiên họp, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh các chính sách đề xuất của Hà Nội, Chính phủ trình khi đã rà soát, đối chiếu với các văn bản, pháp luật hiện hành.

"Đây là mong muốn của Thủ đô và các bộ ngành để tháo gỡ, đặc biệt với các dự án trọng điểm, lớn, quan trọng trên địa bàn trong thời gian sắp tới", ông Vũ Đại Thắng nói, đồng thời nhấn mạnh thành phố xác định quy hoạch tầm nhìn 100 năm.

Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh kết luận hồ sơ cho nội dung này đã đủ điều kiện trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 10.