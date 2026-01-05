Dự báo thời tiết ngày 5/1: Không khí lạnh liên tục tràn về, miền Bắc mưa rét

(VTC News) -

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 5/1/2026

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Ngày 5/1, không khí lạnh ảnh hưởng đến Đông Bắc Bắc Bộ. Từ đêm cùng ngày, không khí lạnh được tăng cường mạnh hơn và ảnh hưởng đến các nơi khác ở Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Dự báo thời tiết ngày 5/1, miền Bắc mưa rét. (Ảnh minh hoạ: Khổng Chí)

Ngày 5/1, Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét, vùng núi và trung du Bắc Bộ rét đậm, có nơi rét hại.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An phổ biến 10-13°C, vùng núi Bắc Bộ 7-10°C, vùng núi cao có nơi dưới 5°C.

Ngày 5/1, Hà Nội mưa rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này dao động 10-13°C.

Ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ ngày 5/1, Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa rào, cục bộ mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Vùng núi các tỉnh Bắc Bộ đề phòng băng giá và sương muối.

Các khu vực khác duy trì hình thái thời tiết đêm mưa vài nơi, ngày nắng. Trong đó, phía Đông các tỉnh từ Đắk Lắk đến Lâm Đồng và Nam Bộ mưa rào rải rác và có nơi có dông từ từ chiều tối 5/1 đến ngày 6/1.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 5/1/2026

TP Hà Nội đêm và sáng sớm mưa nhỏ rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-17°C. Nhiệt độ cao nhất 20-22°C.

Tây Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Vùng núi cao đề phòng xảy ra băng giá. Nhiệt độ thấp nhất 14-17°C, có nơi dưới 12°C. Nhiệt độ cao nhất 18-21°C, có nơi trên 22°C.

Đông Bắc Bộ mưa rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi và trung du rét đậm, có nơi rét hại. Vùng núi cao nguy cơ xảy ra băng giá. Nhiệt độ thấp nhất 14-17°C, vùng núi 12-15°C, có nơi dưới 12°C. Nhiệt độ cao nhất 19-22°C, vùng núi và trung du 15-18°C.

Thanh Hóa đến Huế phía Bắc (Thanh Hóa, Nghệ An) mưa vài nơi. Phía Nam đêm có mưa, mưa rào rải rác, ngày có mưa, mưa rào, cục bộ mưa to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 17-19°C, phía Nam 19-21°C. Nhiệt độ cao nhất 22-25°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ phía Bắc đêm có mưa, mưa rào rải rác; ngày có mưa, mưa rào, có nơi mưa to và dông. Phía Nam mưa rào và dông vài nơi, chiều tối mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 3-4. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C. Nhiệt độ cao nhất 24-27°C, phía Nam 27-30°C.

Cao nguyên Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-17°C. Nhiệt độ cao nhất 24-27°C.

Nam Bộ đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Chiều tối mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C, miền Đông có nơi dưới 20°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C, có nơi trên 32°C.

TP.HCM đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-23°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C.