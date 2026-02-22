Hà Nội nghiên cứu phát hành trái phiếu đường sắt đô thị trong quý I

(VTC News) -

Sáng 22/2, Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra hiện trường dự án tuyến đường sắt đô thị số 3 Nhổn - Ga Hà Nội và có cuộc làm việc với các bộ ngành, địa phương, cơ quan liên quan để thúc đẩy dự án này và các dự án đường sắt đô thị.

Thủ tướng thăm, kiểm tra và động viên công nhân, kỹ sư thi công tại hầm ga S9 Kim Mã. (Ảnh: VGP)

Biểu dương đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân hy sinh thời gian, niềm vui sum họp gia đình, làm việc xuyên lễ, xuyên Tết để thúc đẩy tiến độ thi công dự án, Thủ tướng mong muốn chủ đầu tư, tư vấn, nhà thầu, đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân tiếp tục phát huy tinh thần "ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương", "vượt nắng, thắng mưa, không thua bão gió", tổ chức thi công "3 ca, 4 kíp", "chỉ bàn làm, không bàn lùi".

Đồng thời phải nâng cao trí tuệ, năng lực, trình độ, tay nghề, năng suất lao động, nỗ lực cao nhất và tăng tốc hơn nữa để hoàn thành các mục tiêu trọng điểm của dự án trong thời gian sớm nhất, bảo đảm tuyệt đối an toàn, chất lượng và hiệu quả đầu tư.

Thủ tướng cảm ơn Nhân dân Thủ đô đã đồng hành, chia sẻ và ủng hộ dự án trong quá trình triển khai; đồng thời mong muốn bà con tiếp tục ủng hộ, tạo điều kiện để dự án được triển khai thuận lợi, đúng tiến độ và đạt chất lượng cao nhất.

Từ thực tiễn dự án này có thời gian thực hiện kéo dài, cũng như kết quả xây dựng đường sắt đô thị của Hà Nội trong 17 năm qua (hiện có khoảng 21 km đã khai thác), trong khi mục tiêu tới năm 2045 Hà Nội có hơn 600 km đường sắt đô thị, Thủ tướng nêu rõ, tốc độ triển khai trong những năm tới phải gấp hàng chục lần những năm qua thì mới đáp ứng yêu cầu.

"Do đó, phải thay đổi tư duy, phương pháp luận, cách tiếp cận, cách làm, cách tổ chức, vượt lên chính mình, góp phần phát triển đất nước nhanh, bền vững", Thủ tướng nêu rõ.

Thủ tướng biểu dương đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân đã hy sinh thời gian, niềm vui sum họp gia đình, làm việc xuyên lễ, xuyên Tết để thúc đẩy tiến độ thi công dự án. (Ảnh: VGP)

Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành Trung ương phải hợp đồng tác chiến, phối hợp hiệu quả, chặt chẽ với UBND TP Hà Nội trong triển khai các dự án.

"Trong quý I, UBND TP Hà Nội nghiên cứu, phối hợp với Bộ Tài chính phát hành trái phiếu phát triển đường sắt", Thủ tướng đặt mục tiêu.

Chỉ rõ nhiệm vụ giải pháp vừa cấp bách, vừa lâu dài, Thủ tướng yêu cầu phải xây dựng, hoàn thiện quy chuẩn, tiêu chuẩn đường sắt đô thị của Việt Nam; quy hoạch hướng tuyến với tầm nhìn trăm năm, quy hoạch công nghệ phải hiện đại và tối ưu hóa, quy hoạch bảo hành, bảo dưỡng phải tự chủ, quy hoạch phát triển nguồn nhân lực.

Người đứng đầu Chính phủ quán triệt không lãng phí thời gian, không lãng phí công sức, không lãng phí nguồn vốn, không lãng phí đất đai, giữ cảnh quan môi trường sáng xanh sạch đẹp; tinh thần là nhìn xa trông rộng, nghĩ sâu làm lớn, đi sâu vào lòng đất, vươn cao lên không gian, tiết kiệm mặt bằng.

Cung đó, phải chuyển giao công nghệ tiên tiến, hiện đại, thống nhất, dùng chung, phát triển công nghiệp phụ trợ cho ngành đường sắt một cách nhanh nhất, đáp ứng yêu cầu thực tế; đào tạo nhân lực theo đúng kế hoạch, nhanh hơn, mạnh hơn, phấn đấu 90% nhân lực trong lĩnh vực này là người Việt Nam; huy động nguồn vốn đa dạng như đầu tư công, hợp tác công tư, vốn vay, phát hành trái phiếu (trái phiếu công trình, trái phiếu Chính phủ, trái phiếu địa phương…).

Thủ tướng giao Viettel, VNPT và các doanh nghiệp Việt Nam để nội địa hóa hệ thống điều hành; tổ chức quản lý, vận hành, khai thác hiện đại, thông minh, số hóa, xanh hóa, Việt Nam hóa, tham khảo kinh nghiệm các nước phù hợp với điều kiện Việt Nam.

Thủ tướng mừng tuổi cho bà con, hành khách tại ga Hà Nội. (Ảnh: VGP)

Thủ tướng lưu ý xây dựng đường sắt và đường sắt đô thị với tầm nhìn trăm năm, phát triển toàn diện, dựa vào nguồn lực bên trong là cơ bản, chiến lược, lâu dài, quyết định, nguồn lực bên ngoài là quan trọng và đột phá; tiết giảm chi phí, cải tiến công việc để hạ giá thành, tăng tính cạnh tranh của ngành, mục tiêu cuối cùng là Nhân dân được thụ hưởng.

Thủ tướng yêu cầu thực hiện tinh thần "1 mục tiêu", "2 bảo đảm", "3 có", "4 không", "5 hóa", "6 rõ" trong triển khai công việc, các dự án trong lĩnh vực đường sắt.

Trong đó, "1 mục tiêu" xuyên suốt là độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc. "2 bảo đảm" là bảo đảm phát triển để ổn định, ổn định để thúc đẩy phát triển; bảo đảm an ninh, an toàn, an dân. "3 có" là có sự tham gia của Nhà nước; có sự tham gia của người dân; có sự tham gia của doanh nghiệp.

"4 không" là không lãng phí một ngày; không chậm trễ một tuần; không bỏ lỡ cơ hội trong một tháng; không để bị động trong một năm. "5 hóa" là số hóa; xanh hóa; tối ưu hóa hiệu quả; thông minh hóa quản trị; hài hòa hóa lợi ích của Nhà nước, người dân, doanh nghiệp. "6 rõ" là rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền và rõ kết quả".