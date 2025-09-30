Mưa vẫn xối xả không ngừng, chiều tối nay Hà Nội diễn biến ngập úng thế nào?

(VTC News) -

Lúc 15h ngày 30/9, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia phát bản tin cảnh báo dông, lốc, sét, mưa đá và mưa lớn cục bộ trên phạm vi nội thành Hà Nội.

Theo đó, vào thời điểm 15h, trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy vùng mây đối lưu còn tồn tại và tiếp tục phát triển mạnh trên khu vực Hồng Hà, Bồ Đề, Hai Bà Trưng, Bạch Mai, Vĩnh Tuy, Phương Liệt, Tương Mai, Hoàng Mai, Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Đống Đa, Yên Sở...

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong 4 giờ tới (15 - 19h), các khu vực nói trên và khu vực lân cận của nội thành Hà Nội tiếp tục có mưa rào và dông. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đêm nay, Hà Nội tiếp tục có mưa, nhiệt độ trung bình 25°C, độ ẩm 96%.

Tình trạng ngập úng dự kiến còn tiếp diễn ở nhiều tuyến đường trong chiều tối nay. (Ảnh: Anh Trí)

Dưới đây là thông tin chi tiết nhiệt độ, khả năng có mưa tại Hà Nội từng giờ theo ứng dụng https://www.accuweather.com/ để người dân theo dõi tham khảo thêm:

Hà Nội xuất hiện 65 điểm úng ngập

Theo báo cáo của Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, mưa tập trung cường độ lớn từ 11h đến 13h ngày 30/9, ghi nhận tại một số khu vực trên 150 mm chỉ trong hai tiếng.

Lượng mưa đo được từ 7h đến 13h tại khu vực nội thành như phường Từ Liêm trên 150 mm; phường Thanh Xuân 165 mm; phường Hai Bà Trưng trên 195 mm; phường Ô Chợ Dừa gần 320 mm. Toàn thành phố xuất hiện 65 điểm ngập úng.

