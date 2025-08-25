Dông lốc quét qua Ninh Bình, hất đổ loạt ô tô và nhà dân, 1 người tử vong

(VTC News) -

Khuya 25/8, trả lời Báo Điện tử VTC News, ông Trần Anh Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình cho biết, địa bàn vừa xảy ra trận dông lốc mạnh khiến một người thiệt mạng.

Hiện trường ngôi nhà bị sập.

Trận dông lốc xảy ra vào tối cùng ngày trên địa bàn phường Lý Thường Kiệt (phường Thi Sơn, Kim Bảng, Hà Nam cũ). Cơn lốc kéo dài khoảng 3-5 phút, chạy dọc khu phố khoảng 700m.

Theo báo cáo ban đầu từ chính quyền địa phương, vụ việc khiến một cụ bà 88 tuổi thiệt mạng do bị tường đổ trúng. Ngoài ra, nhiều nhà cửa bị hư hại, cây cối gãy đổ.

Khu phố ở phường Lý Thường Kiệt tan hoang sau trận dông lốc.

Tối cùng ngày, mạng xã hội chia sẻ nhiều hình ảnh thiệt hại sau dông lốc ở tỉnh Ninh Bình. Theo người dân, trận dông lốc bất ngờ quét qua khiến cả khu phố tan hoang, biển quảng cáo bị gió giật tung, ngoài đường cây cối đổ ngổn ngang. Thậm chí, nhiều ô tô cũng bị dông lốc thổi lật ngửa la liệt trên đường.

Lực lượng chức năng địa phương đang phối hợp cùng người dân dọn dẹp, khắc phục hậu quả và thống kê thiệt hại.

Một số hình ảnh dông lốc gây thiệt hại tại phường Lý Thường Kiệt, Ninh Bình:

Ngôi nhà bị dông lốc kéo sập một phần. (Ảnh: FB)

Nhiều biển quảng cáo bị cơn lốc xé toạc. (Ảnh: FB)

Hình ảnh khu phố sau khi cơn dông quét qua. (Ảnh: FB)