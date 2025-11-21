Hà Nội mong muốn CRRC Đại Liên chuyển giao công nghệ phát triển đường sắt đô thị

(VTC News) -

Sáng 21/11, ông Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội tiếp và làm việc với Công ty HH Đầu máy toa xe Đại Liên (CRRC Đại Liên), do Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Tống Hiệp Bằng làm trưởng đoàn.

Chia sẻ về tình hình phát triển kinh tế, xã hội của thành phố, ông Dương Đức Tuấn cho biết, kinh tế - xã hội 10 tháng đầu năm của Hà Nội tiếp tục chuyển biến tích cực, nhiều chỉ tiêu tăng cao so với cùng kỳ.

Tổng thu ngân sách trên địa bàn 10 tháng năm 2025 ước đạt hơn 564.000 tỷ đồng, tăng 35,8% cùng kỳ năm 2024. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 3,9 tỷ USD, gấp 2,4 lần cùng kỳ.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn trao quà lưu niệm tặng Phó Chủ tịch HĐQT Tống Hiệp Bằng.

Trong năm 2025, Hà Nội dự kiến triển khai đồng thời 8 dự án giao thông trọng điểm, gồm 2 tuyến đường sắt đô thị và 6 cây cầu vượt sông, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông, giảm tải áp lực hạ tầng đô thị và mở rộng khả năng kết nối liên vùng.

Đáng chú ý, Hà Nội đã tập trung xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách phát triển, trong đó, thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt để phát triển hệ thống mạng lưới đường sắt đô thị; song song hoàn chỉnh thể chế; tinh gọn bộ máy nhằm đáp ứng các yêu cầu phát triển mới.

Về quy hoạch mạng lưới đường sắt đô thị, Hà Nội đang bổ sung 5 tuyến đường sắt dài 200km. Như vậy, đến năm 2045 tầm nhìn đến năm 2065, Hà Nội sẽ có 15 tuyến đường sắt đô thị với tổng chiều dài 716km.

Với định hướng phát triển đó, ông Dương Đức Tuấn mong muốn các đối tác lớn, trong đó, có các đối tác quan trọng từ Trung Quốc sẽ tham gia, đóng góp hỗ trợ nỗ lực của Hà Nội. Đánh giá cao kinh nghiệm của CRRC Đại Liên về tiêu chuẩn, quy chuẩn đường sắt, đặc biệt là năng lực thi công đường sắt theo các tiêu chuẩn cao, ông Tuấn hoan nghênh công ty tham gia tìm hiểu tiềm năng các dự án trên địa bàn Hà Nội, đồng thời, đề nghị CRRC Đại Liên chia sẻ công nghệ, hỗ trợ kinh nghiệm trong nội địa hóa đường sắt, đặc biệt là xây dựng nhà máy, sản xuất các thành phần đường sắt...

Ông Dương Đức Tuấn cho biết, Hà Nội ủng hộ CRRC Đại Liên tham gia vào các dự án quan tâm, đồng thời, giao Ban Quản lý Đường sắt đô thị và Công ty Đường sắt Hà Nội làm đầu mối phối hợp thông tin, triển khai các công việc cần thiết trong thời gian tới.