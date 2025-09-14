(VTC News) -

Liên danh Tập đoàn Đèo Cả - Văn Phú Invest vừa báo cáo kết quả sơ bộ về Dự án đại lộ - cảnh quan sông Hồng, sau hơn 2 tháng nghiên cứu.

Theo đó, với tổng mức đầu tư dự kiến 300.000 tỷ đồng, dự án bao gồm một đại lộ có tổng chiều dài lên tới 80 km, chạy dọc theo hai bên bờ sông từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở. Đại lộ này sẽ bao gồm 67 km cầu cạn hiện đại, 10 km hầm chui qua cầu với 6 làn xe.

Cùng với đó, liên danh nhà đầu tư đề xuất xây dựng tuyến đường sắt đô thị (monorail) tổng chiều dài khoảng 84 km với khoảng 82 km cầu cạn và 2 km hầm chui.

Ngoài ra, dự án còn có đến 3.300 ha để phát triển không gian cây xanh, 8 công viên và các khu vực công cộng, biến khu vực ven sông thành một điểm nhấn cảnh quan độc đáo phục vụ dịch vụ – du lịch.

Đề xuất xây dựng đường sắt đô thị trên cao dọc sông Hồng. (Ảnh minh hoạ).

Về phương thức triển khai, liên danh nhà đầu tư nghiên cứu đề xuất điều chỉnh quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, đồng thời chia làm 3 dự án độc lập gồm: Dự án đầu tư công giải phóng mặt bằng do UBND TP Hà Nội thực hiện; Dự án PPP (loại hợp đồng BT) Đại lộ - Cảnh quan sông Hồng; Dự án PPP (loại hợp đồng BT) Monorail sông Hồng.

Liên danh nhà đầu tư được lãnh đạo UBND TP Hà Nội giao mục tiêu khởi công vào tháng 1/2026 nhằm chào mừng Đại hội Đảng lần thứ XIV và hoàn thành trước năm 2030.

Về giải pháp thi công, đơn vị tư vấn được chọn nghiên cứu là sự kết hợp giữa tư vấn có kinh nghiệm trong nước và nước ngoài, giải pháp cầu cạn đi ngoài đê kết hợp với hệ thống hầm chui (áp dụng công nghệ đào TBM) nhằm đảm bảo việc kết nối tuyến đường liền mạch nhưng không làm ảnh hưởng đến các công trình lịch sử hiện hữu. Giải pháp này đồng thời góp phần phát triển mạng lưới giao thông đa phương thức, (đường bộ, đường thủy, đường sắt nội đô và các sân bay Nội bài, Gia Bình …), tại các nút giao khác mức đảm bảo an toàn, tiện ích…

Đặc biệt, dự án chú trọng phát triển không gian xanh, gắn với việc bảo tồn thiên nhiên, gìn giữ trầm tích văn hóa – văn minh sông Hồng và các công trình lịch sử đang tồn tại.

Về giải pháp tài chính, dự án được triển khai theo hình thức PPP với quy mô rất lớn, đòi hỏi bài toán tài chính tối ưu. Tập đoàn Đèo Cả sẽ kết hợp với các doanh nghiệp phát triển bất động sản, ngân hàng đầu mối thu xếp vốn có năng lực tạo ra “hệ sinh thái tuần hoàn” nhằm đưa ra bài toán tài chính khả thi.

Với lợi thế đi sau, dự án có thể đúc rút kinh nghiệm từ các mô hình tương tự trên thế giới để điều chỉnh, tối ưu quy hoạch tổng thể đô thị ven sông Hồng. Từ đó, “con đường vàng sẽ tạo ra giá trị vàng”, khi nguồn thu hoàn vốn không chỉ đến từ quỹ đất mà còn từ nhiều dịch vụ liên quan như công viên, khu vui chơi, bãi đỗ xe ngầm… Giải pháp này vừa đa dạng hóa nguồn lực xã hội, vừa giảm thiểu gánh nặng cho ngân sách nhà nước.

Sau khi có kết quả nghiên cứu sơ bộ, lãnh đạo UBND Hà Nội đã yêu cầu liên danh nhà đầu tư đặt mục tiêu khởi công dự án vào tháng 1/2026 và hoàn thành trước năm 2030.