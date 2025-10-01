Hà Nội kiến nghị sửa cầu Vĩnh Tuy, hạn chế xe tải nặng

Nhiều hạng mục cần sửa chữa sau vụ cháy

Theo Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông TP Hà Nội, căn cứ kết quả kiểm định nhánh Ramp CV1C cầu Vĩnh Tuy và đề xuất của đơn vị tư vấn, Sở Xây dựng Hà Nội đã báo cáo, kiến nghị UBND Thành phố cho phép triển khai phương án sửa chữa nhằm đảm bảo an toàn khai thác lâu dài đối với các nhịp N1, N2 và trụ T2, T3 của nhánh Ramp này.

Gầm cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy.

Cụ thể, các đơn vị đề xuất UBND TP Hà Nội chấp thuận tổ chức khảo sát, lập dự án sửa chữa những hư hỏng bị ảnh hưởng sau vụ cháy tại nhánh Ramp CV1C (hướng xuống đê Nguyễn Khoái), qua đó đảm bảo an toàn khai thác trong dài hạn.

Trong thời gian chưa sửa chữa, giao Sở Xây dựng Hà Nội phối hợp với Công an Thành phố và các đơn vị liên quan tổ chức điều tiết giao thông, hạn chế xe tải lưu thông qua nhánh Ramp CV1C vào giờ cao điểm nhằm tránh ùn tắc.

Đồng thời, tiếp tục thực hiện quan trắc chuyển vị thẳng đứng tại nhịp N1 và N2 với tần suất tối thiểu 2 lần/ngày. Nếu phát hiện chuyển vị thẳng đứng có tải trọng vượt quá 37,5mm hoặc gia tăng bất thường giữa các lần quan trắc, cần ngừng tuyệt đối phương tiện lưu thông qua cầu.

Ngoài ra, đề nghị bố trí hệ khung tại mặt cắt giữa nhịp N1 (M1–T2) và bổ sung khung tại phạm vi 1/4 nhịp N1 từ vị trí trụ T2, phục vụ việc theo dõi chuyển vị thẳng đứng trong quá trình khai thác, đồng thời làm hệ chống dự phòng khi có dấu hiệu bất thường. Đỉnh hệ khung sẽ được đặt sát nhưng không tiếp xúc trực tiếp với đáy dầm.

Bố trí quan trắc 2 lần/ngày

Nói về công tác sửa chữa cầu Vĩnh Tuy, ông Trần Hữu Bảo, Phó giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, Sở đang bố trí thiết bị theo dõi chuyển vị tại các nhịp bị ảnh hưởng, với tần suất đo 2 lần/ngày. Đồng thời, tổ chức kiểm định đột xuất để đánh giá chi tiết mức độ hư hỏng, làm cơ sở đề xuất các giải pháp sửa chữa, đảm bảo an toàn công trình.

Trước đó, ngay sau khi vụ cháy được dập tắt, Sở Xây dựng đã phối hợp với Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, chỉ đạo các phòng ban nghiệp vụ cùng đơn vị liên quan, đồng thời mời các chuyên gia, nhà khoa học cầu đường như PGS.TS Ngô Văn Minh (ĐH GTVT) và TS Nguyễn Văn Nhậm (nguyên Chủ nhiệm Bộ môn Cầu, ĐH GTVT) tới hiện trường kiểm tra, đánh giá mức độ ảnh hưởng đến kết cấu công trình, đồng thời triển khai biện pháp đảm bảo an toàn giao thông.

Qua khảo sát, phạm vi ảnh hưởng được xác định tại nhánh Ramp CV1C cầu Vĩnh Tuy gồm: nhịp M1–T2 (N1), nhịp T2–T3 (N2), trụ T2 và T3.

Sở Xây dựng cũng đã tổ chức họp với các chuyên gia, nhà khoa học, đại diện Phòng CSGT – Công an Thành phố và đơn vị tư vấn kiểm định để đánh giá sơ bộ mức độ ảnh hưởng, đồng thời tiến hành thử tải với tải trọng 50% so với thiết kế.

Trên cơ sở kết quả thử tải, Sở đã ban hành thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông tạm thời, hạn chế các phương tiện có tải trọng trên 18 tấn lưu thông qua nhánh Ramp CV1C hướng Nguyễn Khoái; đồng thời bố trí lực lượng ứng trực để phân luồng, tránh ùn tắc tại khu vực vào giờ cao điểm.