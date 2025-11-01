Hà Nội kêu gọi chung tay giữ bầu không khí sạch

(VTC News) -

Sáng 1/11, tại không gian phố đi bộ Hồ Gươm diễn ra sự kiện “Không khí sạch cho bầu trời xanh” - “Clean Air for a Blue Sky” do UBND TP Hà Nội phối hợp với các đơn vị cùng tổ chức.

Sự kiện được tổ chức với sự phối hợp của nhiều đơn vị. (Ảnh: UNDP)

Sự kiện là hoạt động thiết thực nhằm triển khai các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Chương trình cũng thể hiện quyết tâm của Việt Nam cùng với các quốc gia trên thế giới trong việc thực hiện các cam kết quốc tế về bảo vệ môi trường, cải thiện và nâng cao chất lượng môi trường không khí, hướng tới giảm phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Phát biểu tại sự kiện, ông Huỳnh Thành Đạt, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, khẳng định: “Bảo vệ môi trường không khí không chỉ là yêu cầu trước mắt mà còn là trách nhiệm lâu dài đối với sức khỏe giống nòi và sự phát triển của dân tộc Việt Nam.

Việc cải thiện chất lượng không khí cần được triển khai đồng bộ, hiệu quả, có sự tham gia của toàn hệ thống chính trị, sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, giữa Trung ương và địa phương; đồng thời cần phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong việc tuyên truyền, vận động doanh nghiệp và nhân dân hành động cụ thể, thiết thực để bảo vệ môi trường sống".

Ông Huỳnh Thành Đạt, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương. (Ảnh: UNDP)

Theo ông Lê Công Thành, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, một bầu không khí sạch không chỉ bảo vệ sức khỏe người dân, mà còn là chỉ số văn minh của một quốc gia hiện đại, là “điểm đến” an toàn cho các nhà đầu tư công nghệ cao và là “thị thực xanh” hấp dẫn du khách quốc tế.

Tuy nhiên, trong những năm gần đây, Việt Nam đã chứng kiến những đợt ô nhiễm không khí, đặc biệt là ô nhiễm bụi mịn tại thủ đô Hà Nội và TP.HCM. Chỉ số chất lượng không khí nhiều thời điểm ở mức “kém” đến "xấu".

Trong đó, nguyên nhân của ô nhiễm không khí được xác định là do từ các hoạt động: Giao thông vận tải, xây dựng, công nghiệp, làng nghề, đốt rơm rạ và đốt chất thải sinh hoạt tự phát.

Riêng với thủ đô Hà Nội, ô nhiễm không khí còn có nguyên nhân rất lớn từ điều kiện địa hình, khí hậu, thời tiết gây ra.

Các đại biểu và Nhân dân cùng nhau đi bộ trong Không gian phố đi bộ Hồ Gươm trong khuôn khổ sự kiện. (Ảnh: UNDP)

Tại sự kiện, bà Ramla Khalidi, Trưởng đại diện thường trú Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) và bà Angela Pratt, Trưởng đại diện Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Việt Nam đã bày tỏ những tình cảm tốt đẹp, tình yêu với thủ đô Hà Nội và con người Thủ đô.

Đại diện 2 tổ chức cũng khẳng định cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ và hỗ trợ những nỗ lực của Việt Nam trong việc vượt qua các thách thức về ô nhiễm không khí, hướng tới một tương lai tốt đẹp, khỏe mạnh, công bằng và cho tất cả mọi người.