Hà Nội hội tụ nhiều tiềm năng to lớn, là cực tăng trưởng lớn nhất miền Bắc

Sáng 7/10, Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Tầm nhìn mới, cơ hội mới xây dựng Thủ đô Hà Nội văn hiến - văn minh - hiện đại, thành phố kết nối toàn cầu” được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị quốc gia.

Tại hội thảo, các chuyên gia tập trung phân tích những thành tựu và kết quả phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô trải qua 70 năm, khẳng định Hà Nội là trung tâm kinh tế lớn, đóng góp ngày càng tăng vào quá trình phát triển kinh tế cả nước. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của thành phố luôn cao hơn bình quân chung cả nước.

Hà Nội luôn đi đầu cả nước về phong trào văn hóa, là thành phố đầu tiên của Việt Nam tham gia mạng lưới thành phố sáng tạo của UNESCO. Chất lượng y tế và giáo dục Thủ đô luôn vượt trội hơn so với cả nước. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Các chuyên gia, nhà khoa học, khách mời tham dự hội thảo.

Các chuyên gia, nhà quản lý đều khẳng định, đến năm 2030, Hà Nội ngày càng hội tụ nhiều tiềm năng to lớn cho phát triển, tiếp tục giữ vị thế là cực tăng trưởng kinh tế lớn nhất của vùng đồng bằng Sông Hồng và của cả miền Bắc.

Tình hình mới cũng đặt ra cho Hà Nội nhiều cơ hội và thách thức mới, đòi hỏi thành phố phải vượt qua thách thức, tận dụng cơ hội để tiếp tục phát triển, thực sự đóng vai trò là động lực, khởi tạo và dẫn dắt sự phát triển của vùng và của cả nước.

Tại hội thảo, nhiều chuyên gia, nhà khoa học đi sâu phân tích, tổng kết các bài học kinh nghiệm trong nước và quốc tế, từ đó chỉ ra những vấn đề Thủ đô cần ưu tiên tập trung: Dịch vụ và kinh tế đô thị - đây được cho là trụ cột kinh tế; phát triển công nghiệp văn hóa kết hợp với dịch vụ, du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Xây dựng Hà Nội trở thành trung tâm hàng đầu về công nghiệp vi mạch bán dẫn, công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo; công nghệ sinh học, hóa dược, mỹ phẩm; các sản phẩm công nghệ cao, vật liệu mới. Phát triển nông nghiệp có hàm lượng khoa học công nghệ cao, các mô hình nông nghiệp đô thị. Phát triển giáo dục, y tế Thủ đô hiện đại, chuẩn quốc tế.

Cùng với đó, thành phố cần đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng và hạ tầng số tạo nền tảng phát triển kinh tế số, xã hội số, công dân số, coi đây là tiền đề quan trọng để bứt phá trong thời kỳ tới.

Hà Nội cần giải quyết căn bản các vấn đề ô nhiễm môi trường như ô nhiễm không khí, sông, hồ, thu gom xử lý nước thải, rác thải đô thị; phát triến hài hòa khu vực đô thị và nông thôn.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: Viết Thành)

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh, hội thảo “Tầm nhìn mới, cơ hội mới xây dựng Thủ đô Hà Nội văn hiến - văn minh - hiện đại, thành phố kết nối toàn cầu” là một nội dung quan trọng trong chuỗi các sự kiện chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.

Hội thảo là cơ hội để lãnh đạo thành phố lĩnh hội, tiếp thu những ý kiến quý báu của các chuyên gia, nhà khoa học nhằm hiện thực hóa định hướng và mục tiêu phát triển Thủ đô Hà Nội văn hiến, văn minh, hiện đại, thành phố kết nối toàn cầu. Đồng thời, Chủ tịch Trần Sỹ Thanh mong muốn các chuyên gia tiếp tục trao đổi, làm rõ hơn các luận cứ khoa học và thực tiễn để Thủ đô sớm hoàn thành sứ mệnh của mình.

Trong đó, Chủ tịch Hà Nội đề nghị các chuyên gia tập trung vào 3 nội dung chủ yếu: Đánh giá ý nghĩa trọng đại của Ngày Giải phóng Thủ đô, khẳng định sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; tinh thần đại đoàn kết toàn dân, ý chí, quyết tâm và sức mạnh của quân và dân Thủ đô trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc; phân tích những thành tựu đạt được của Thủ đô trong gần 40 năm đổi mới.

Bên cạnh đó, xác định vị trí, vai trò, sứ mệnh của Thủ đô Hà Nội với cả nước; khẳng định sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với quá trình xây dựng và phát triển thành phố.

Đồng thời, các chuyên gia tiếp tục phân tích, làm rõ những tiêu chí cụ thể trong định hướng phát triển Thủ đô với tầm nhìn mới, tư duy mới; đặc biệt là những cơ hội mới khi Hà Nội triển khai thi hành Luật Thủ đô (sửa đổi) và thực hiện Quy hoạch Thủ đô, điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô.