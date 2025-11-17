Hà Nội chuyển rét từ tối nay, nhiệt độ thấp nhất 13°C

(VTC News) -

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khoảng chiều và đêm nay (17/11), Bắc Bộ chịu tác động của một đợt không khí lạnh mạnh, khiến nhiệt độ giảm sâu và mưa lạnh kéo dài.

Đây là đợt rét có cường độ mạnh nhất từ đầu mùa đông tới nay, dự báo sẽ khiến cảm giác lạnh ẩm tăng rõ rệt, đặc biệt ở các khu vực trung du và đồng bằng.

Đợt không khí lạnh này bắt đầu ảnh hưởng từ Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó lan dần sang Tây Bắc Bộ, Trung Trung Bộ và một số nơi thuộc khu vực Nam Trung Bộ.

Tại Hà Nội, từ chiều và đêm 17-18/11 trời có mưa, mưa rào, từ tối và đêm 17/11 thời tiết chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này dao động 13-15°C.

Từ tối 17/11, Hà Nội chuyển mưa rét, nhiệt độ thấp nhất 13°C. (Ảnh: Viên Minh)

Trên đất liền, gió Đông Bắc mạnh cấp 3-4, ven biển cấp 4-5, kết hợp với mưa rào và giông cục bộ, khiến nền nhiệt hạ nhanh.

Dự báo, nhiệt độ thấp nhất ở các vùng đồng bằng và trung du phổ biến12-14°C, vùng núi từ 8-11°C, một số khu vực núi cao có thể xuống dưới 7°C, gây rét đậm, rét hại.

Đợt rét này dự kiến kéo dài đến hết 19/11, sau đó mưa sẽ giảm và chuyển sang trạng thái rét sâu về đêm và sáng, ngày trời nắng. Người dân, đặc biệt là trẻ nhỏ, người già, cần chuẩn bị quần áo ấm, hạn chế ra ngoài khi trời mưa gió.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông trên cao nên ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa có mưa lớn diện rộng.

Cụ thể, từ sáng 17/11 đến đêm 18/11, Quảng Trị đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai mưa to đến rất to, lượng mưa 200-400mm, có nơi trên 700mm. Phía Đông tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hoà mưa to, cục bộ mưa rất to, lượng mưa 100-300mm, cục bộ trên 400mm.

Cũng trong thời gian này, Hà Tĩnh và phía Tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, khu vực Lâm Đồng mưa vừa, mưa to với lượng mưa 60-120mm, có nơi mưa rất to trên 200mm. Cơ quan khí tượng đặc biệt cảnh báo mưa cường độ lớn, lượng mưa trên 200mm chỉ trong 3 giờ.

Ngày và đêm 19/11, TP Huế, TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa mưa to đến rất to, lượng mưa 70-150mm, có nơi trên 250mm. Quảng Trị, phía Tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk mưa vừa, mưa to, lượng mưa 20-50mm, cục bộ mưa rất to trên 100mm.

Từ 20/11, mưa lớn diện rộng tiếp tục xảy ra ở khu vực TP Đà Nẵng, các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa. Từ 22/11, mưa lớn xu hướng giảm dần.