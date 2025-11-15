Tin không khí lạnh mạnh nhất từ đầu mùa: Hà Nội rét sâu 13°C, miền Trung mưa lớn

(VTC News) -

Miền Bắc sắp đón không khí lạnh cường độ mạnh, nhiệt độ thấp nhất tại Hà Nội có thể giảm xuống thấp nhất 13°C. Đây cũng là đợt không khí lạnh mạnh nhất từ đầu mùa tác động đến nước ta.

Theo đó, bộ phận không khí lạnh mạnh đã báo vẫn đang di chuyển xuống phía Nam. Khoảng ngày 17/11, khối không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó đến Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió đông bắc mạnh cấp 3-4, vùng ven biển mạnh cấp 4-5.

Từ 17-18/11, Bắc Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Từ đêm 17/11, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, vùng núi cao của Bắc Bộ có nơi rét đậm.

Đợt không khí lạnh mạnh sắp tràn về nước ta. (Ảnh minh hoạ: Viên Minh)

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 12-15°C, vùng núi cao có nơi dưới 10°C.

Thời tiết Hà Nội cũng có mưa, mưa rào, từ đêm 17/11 trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Hà Nội dao động 13-15°C.

Trên biển, từ chiều tối và đêm 17/11, vịnh Bắc Bộ gió đông bắc mạnh dần lên cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao 3-5m. Khu vực Bắc Biển Đông gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 7-8, giật cấp 9-10, biển động mạnh, sóng biển cao 4-6m.

Từ 18/11, vùng biển khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 4-6m.

Ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông trên cao nên ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa mưa lớn diện rộng.

Cơ quan khí tượng cũng phát đi bản tin cảnh báo lũ trên các sông từ Quảng Trị đến Đắk Lăk và Khánh Hoà.

Cụ thể, mực nước trên các sông ở TP Huế đang dao động ở mức báo động (BĐ)1 đến trên BĐ1, các sông khác từ Quảng Trị đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có dao động.

Từ 16 đến 20/11, trên các sông từ Quảng Trị đến Đắk Lắk và Khánh Hòa khả năng xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên sông Bồ, sông Hương (TP Huế); sông Vu Gia - Thu Bồn (TP Đà Nẵng); sông Trà Khúc, sông Vệ, sông Sê San (Quảng Ngãi); sông Kôn, thượng lưu sông Ba (Gia Lai), hạ lưu sông Ba, sông Kỳ Lộ (Đắk Lắk), sông Dinh Ninh Hòa (Khánh Hòa) lên mức BĐ2-BĐ3, có sông trên BĐ3.

Sông An Lão, sông Kiến Giang, Thạch Hãn (Quảng Trị), sông Lại Giang (Gia Lai), sông Krông Ana, Srêpôk (Đắk Lắk), sông Cái Phan Rang, sông Cái Nha Trang (Khánh Hòa) lên mức BĐ1-BĐ2 và trên BĐ2.

Nguy cơ ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, khu đô thị, tập trung dân cư, nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối và sạt lở đất trên các sườn dốc các tỉnh/thành phố từ Quảng Trị đến Đắk Lắk và Khánh Hòa.