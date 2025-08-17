Hà Nội bố trí hơn 1.000 nhà vệ sinh phục vụ người dân dịp đại lễ

Hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, TP. Hà Nội đã bố trí lắp đặt và đưa vào vận hành 612 nhà vệ sinh lưu động tại các vị trí trọng yếu xung quanh khu vực Quảng trường Ba Đình, cùng 479 điểm vệ sinh xã hội hoá miễn phí để phục vụ người dân và du khách.
Cụ thể, 612 nhà vệ sinh lưu động bố trí tại các khu vực Quảng trường Ba Đình. Trung tâm của sự kiện được bố trí 230 điểm; 203 điểm tại khu vực tập kết các khối trước diễu binh; 90 điểm phục vụ khu vực sau diễu binh; 75 điểm dọc các tuyến phố dành cho người dân và 14 điểm tại 5 địa điểm bắn pháo hoa lớn trên địa bàn.
Theo ghi nhận chiều 17/8, nhiều nhà vệ sinh lưu động đang được lắp đặt trên phố Phan Đình Phùng.
Tất cả các nhà vệ sinh sau khi hoàn thiện đều được đánh số, chia khu riêng cho nam – nữ.
Đại diện Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội (Urenco) cho biết, đơn vị đang tập trung tối đa nhân lực, phương tiện và thiết bị để nhanh chóng hoàn thiện, lắp đặt 612 nhà vệ sinh lưu động.
Toàn bộ các công trình đều được trang bị đẩy đủ các thiết bị, nước sạch, hút chất thải, khử mùi định kỳ và được bố trí lực lượng ứng trực 24/24 để xử lý sự cố.
Để đảm bảo mỹ quan đô thị, các nhà vệ sinh lưu động đều được trang bị, phủ bạt dã chiến với gam màu xanh hài hoà với cảnh quan.
Công nhân môi trường Nguyễn Thị Tuyết chia sẻ: “Chúng tôi làm việc liên tục để đảm bảo các nhà vệ sinh lưu động sạch sẽ, hoạt động tốt, giúp người dân và du khách yên tâm khi tham gia các hoạt động trong ngày Quốc khánh 2/9.”
Bên trong các khu nhà vệ sinh lưu động, được lát các thảm cỏ nhân tạo cùng hệ thống đèn chiếu sáng, quạt thông gió, và bố trí nhân viên lau dọn sạch sẽ.
Ngoài ra các điểm nhà vệ sinh còn được bố trí đầy đủ giấy vệ sinh, nước rửa tay và thùng rác phân loại để phục vụ nhu cầu của người dân và du khách, góp phần giữ gìn vệ sinh môi trường trong dịp lễ lớn.
Trước đó, tháng 7/2025, UBND TP. Hà Nội đã ban hành công văn về việc vận động mở cửa nhà vệ sinh miễn phí phục vụ người dân, du khách. Toàn bộ 479 nhà vệ sinh này đều được mở cửa miễn phí, phục vụ nhu cầu của người dân và du khách.
Việc dán logo nhận diện giúp người dân dễ dàng tìm kiếm và tiếp cận, đồng thời thể hiện sự đồng bộ trong hệ thống nhà vệ sinh xã hội hóa trên địa bàn TP Hà Nội.
Dự kiến Lễ kỷ niệm ngày Quốc khánh 2/9 sẽ có khoảng 45.000 người tham dự, gồm 30.000 khách mời và quần chúng nhân dân, 10.000 người tham gia diễu binh – diễu hành và 5.000 cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ. Với quy mô đông đảo, việc chuẩn bị đồng bộ hệ thống nhà vệ sinh lưu động và miễn phí được xem là giải pháp thiết thực, góp phần giữ gìn vệ sinh môi trường và hình ảnh văn minh của Thủ đô trong dịp lễ trọng đại.
