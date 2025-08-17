Hà Nội bố trí hơn 1.000 nhà vệ sinh phục vụ người dân dịp đại lễ

Dự kiến Lễ kỷ niệm ngày Quốc khánh 2/9 sẽ có khoảng 45.000 người tham dự, gồm 30.000 khách mời và quần chúng nhân dân, 10.000 người tham gia diễu binh – diễu hành và 5.000 cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ. Với quy mô đông đảo, việc chuẩn bị đồng bộ hệ thống nhà vệ sinh lưu động và miễn phí được xem là giải pháp thiết thực, góp phần giữ gìn vệ sinh môi trường và hình ảnh văn minh của Thủ đô trong dịp lễ trọng đại.