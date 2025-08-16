Hơn 16.300 chiến sĩ kiên cường hợp luyện diễu binh trong mưa

Sáng 16/8, hơn 16.300 chiến sĩ bộ đội, công an bước vào buổi tổng hợp luyện lần thứ 4 tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự Quốc gia 4 (Miếu Môn, Hà Nội). Cơn mưa tầm tã trút xuống khiến bãi tập sũng nước nhưng đội hình các khối vẫn giữ bước chân vững chãi, xuất sắc hoàn thành buổi tổng hợp luyện chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.
Các chiến sĩ thuộc các khối đứng giữ nghiêm đội hình suốt gần 2 giờ tổng hợp luyện, bất chấp trời mưa gió.
Hình ảnh đoàn quân diễu binh trong mưa để lại ấn tượng mạnh mẽ về sự kiên định, ý chí không lùi bước trước khó khăn.
Thời tiết mưa lớn không chỉ thử thách thể lực, sức khỏe mà còn tiếp thêm khí thế thi đua, tinh thần trách nhiệm, lòng tự hào và danh dự của người lính.
Các khối thuộc Công an Nhân dân cũng thể hiện sự quyết tâm và kỷ luật cao.
Các chiến sĩ công an nghiêm trang trong tư thế đứng, mắt hướng về phía trước, bất chấp mưa gió không ngừng xối xuống thao trường Miếu Môn sáng 16/8.
Buổi tổng hợp luyện sáng 16/8 có sự tham gia của hơn 16.300 cán bộ, chiến sĩ. Lực lượng được chia thành nhiều đội hình: khối đứng, khối diễu hành cơ động, các khối xe chỉ huy, tổ quân kỳ, tổ công an kỳ, cùng 42 khối đi hợp luyện với 14 khối xe, pháo quân sự và xe đặc chủng công an.
Đây là một trong những buổi tập quan trọng nhằm rà soát toàn bộ đội hình, khí tài, cũng như sự phối hợp nhịp nhàng giữa các lực lượng trước ngày sơ duyệt, tổng duyệt. Chương trình tổng hợp luyện được chia làm hai phần chính: phần nghi lễ trang trọng và phần diễu binh – diễu hành.
Theo kế hoạch, buổi sơ duyệt chương trình diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 sẽ diễn ra vào lúc 20h ngày 27/8 tại Quảng trường Ba Đình và một số tuyến phố trung tâm Hà Nội (ngày dự phòng 28/8). Tiếp đó, buổi tổng duyệt cấp Nhà nước – cũng là lần hợp luyện cuối cùng trước lễ – được tổ chức vào 6h30 ngày 30/8 (ngày dự phòng là 31/8). Sau các bước chuẩn bị kỹ lưỡng, lễ diễu binh, diễu hành chính thức sẽ được tổ chức từ 6h30 ngày 2/9 tại Quảng trường Ba Đình lịch sử.
