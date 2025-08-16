Hơn 16.300 chiến sĩ kiên cường hợp luyện diễu binh trong mưa

Theo kế hoạch, buổi sơ duyệt chương trình diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 sẽ diễn ra vào lúc 20h ngày 27/8 tại Quảng trường Ba Đình và một số tuyến phố trung tâm Hà Nội (ngày dự phòng 28/8). Tiếp đó, buổi tổng duyệt cấp Nhà nước – cũng là lần hợp luyện cuối cùng trước lễ – được tổ chức vào 6h30 ngày 30/8 (ngày dự phòng là 31/8). Sau các bước chuẩn bị kỹ lưỡng, lễ diễu binh, diễu hành chính thức sẽ được tổ chức từ 6h30 ngày 2/9 tại Quảng trường Ba Đình lịch sử.