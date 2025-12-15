GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai giữ chức Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM

(VTC News) -

Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 2729 bổ nhiệm GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM, giữ chức Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM.

GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai.

Tân Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM Nguyễn Thị Thanh Mai sinh năm 1974, quê quán tỉnh Quảng Ngãi.

Bà Mai tốt nghiệp cử nhân Hóa học tại Trường Đại học Tổng hợp TP.HCM (nay là Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia TP.HCM) năm 1996. Sau đó, bà công tác tại Khoa Hóa học, tiếp tục học và nhận bằng Thạc sĩ Hóa học, chuyên ngành Hóa phân tích vào năm 2001 tại Trường Đại học Khoa học tự nhiên.

Năm 2002, bà sang Nhật Bản theo học chương trình nghiên cứu sinh tại Trường Đại học Y Dược Toyama và nhận bằng tiến sĩ Dược học vào năm 2005. Sau khi hoàn thành học vị, bà trở về nước và tiếp tục công tác tại Trường Đại học Khoa học tự nhiên.

Từ năm 2007, bà lần lượt đảm nhận vị trí Trưởng bộ môn, Phó Trưởng khoa, Trưởng khoa Hóa học. Năm 2021, bà được bổ nhiệm làm Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học tự nhiên và từ năm 2022 kiêm Hiệu trưởng Trường Phổ thông Năng khiếu. Bà được công nhận chức danh Phó Giáo sư năm 2014, Giáo sư năm 2020; đồng thời được phong danh hiệu Nhà giáo ưu tú vào năm 2024.

Ngày 12/6/2024, GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM, phụ trách các lĩnh vực như hợp tác quốc tế, quan hệ doanh nghiệp - địa phương và quản lý nhiệm vụ khoa học công nghệ.

GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai là nhà khoa học hàng đầu trong nghiên cứu thuốc từ dược liệu Việt Nam. Nhóm nghiên cứu của bà đã phát triển thành công hai sản phẩm hỗ trợ điều trị ung thư đường tiêu hóa và viêm khớp từ dược liệu trong nước - một hướng đi có giá trị khoa học và tiềm năng ứng dụng cao.

Trong lĩnh vực nghiên cứu các sản phẩm từ ong tại Việt Nam, nhóm nghiên cứu của GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai đã nhận Giải thưởng Quả cầu vàng (2017) và Giải thưởng Sáng tạo TP.HCM (2019).

Năm 2021, bà được trao Giải thưởng Kovalevskaia - giải thưởng danh giá dành cho các nhà khoa học nữ có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu và ứng dụng khoa học. Đến nay, bà đã công bố hơn 80 bài báo trên các tạp chí quốc tế uy tín.

Trên trường quốc tế, GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai cũng tiếp tục khẳng định vị thế của khoa học Việt Nam.

Cụ thể, vào tháng 10/2025, tại Hội nghị lần thứ 17 của Viện Hàn lâm Khoa học Thế giới (TWAS) tổ chức tại Rio de Janeiro (Brazil), bà được công nhận là Viện sĩ TWAS, trở thành một trong những nữ khoa học Việt Nam đầu tiên đạt danh hiệu này.