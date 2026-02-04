Greenma: Từ khát vọng nông nghiệp xanh đến 'Nhà cung ứng xuất sắc Việt Nam 2025'

(VTC News) -

Trong bối cảnh nông nghiệp Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ theo hướng xanh, sạch và bền vững, Công ty Cổ phần Công nghệ Phân bón Xanh (Greenma) từng bước khẳng định vị thế trên thị trường bằng hành trình phát triển nhất quán, lấy đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững làm nền tảng.

Mới đây, tại Chương trình Bình chọn “Nhà cung ứng xuất sắc Việt Nam năm 2025” do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức, Phân bón hữu cơ Greenma đã vinh dự được xướng tên, đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển và khẳng định uy tín thương hiệu.

Ông Phạm Vinh Sơn, Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Phân bón Xanh (Greenma), nhận giải thưởng (ngoài cùng bên phải).

Khởi nguồn từ khát vọng nông nghiệp xanh

Greenma ra đời với khát vọng góp phần xây dựng nền nông nghiệp sạch – nông nghiệp hữu cơ ứng dụng công nghệ cao, không chỉ giải quyết bài toán năng suất mà còn hướng tới bảo vệ đất đai, môi trường và sức khỏe cộng đồng. Ngay từ khi ra đời, doanh nghiệp xác định rõ định hướng phát triển dài hạn, trong đó phân bón hữu cơ không chỉ là một sản phẩm thương mại, mà là nền tảng quan trọng của canh tác bền vững.

Xuất phát từ hệ sinh thái nông nghiệp tuần hoàn của TH, Greenma sở hữu lợi thế đặc thù về nguồn nguyên liệu đầu vào khi tận dụng các phụ phẩm hữu cơ trong quá trình chăn nuôi và sản xuất nông nghiệp tại các trang trại bò sữa công nghệ cao. Nguồn nguyên liệu này được kiểm soát chặt chẽ ngay từ khâu sản xuất thức ăn cho bò, vùng trồng, đất, nước và quy trình chăm sóc, qua đó bảo đảm tính đồng nhất và ổn định – yếu tố then chốt đối với chất lượng phân bón hữu cơ.

Phân bón hữu cơ Greenma sử dụng nguồn nguyên liệu hữu cơ từ trang trại bò sữa TH.

Ngoài ra, Greenma còn được bổ sung bộ vi sinh vật có lợi giúp cải thiện cấu trúc đất, tạo ra môi trường đất khỏe mạnh, thuận lợi cho các vi sinh vật có lợi khác phát triển, hạn chế ô nhiễm nguồn nước, đồng thời chuyển hóa, tổng hợp các chất dinh dưỡng giúp cây trồng dễ dàng hấp thụ và phát triển. Đây cũng chính là nền tảng giúp Greenma tạo dựng niềm tin vững chắc nơi bà con nông dân và thị trường.

Đổi mới sáng tạo – nền tảng cho chất lượng sản phẩm

Xác định đổi mới sáng tạo là yếu tố then chốt để hiện thực hóa mục tiêu phát triển nông nghiệp xanh, Greenma tập trung đầu tư vào công nghệ sản xuất và kiểm soát chất lượng ngay từ những bước đầu. Doanh nghiệp lựa chọn phát triển phân bón hữu cơ dựa trên nền tảng khoa học công nghệ, coi đây là điều kiện tiên quyết để bảo đảm hiệu quả sử dụng thực tế và tính ổn định lâu dài của sản phẩm.

Trên cơ sở nguồn nguyên liệu hữu cơ từ các trang trại bò sữa của TH, Greenma xây dựng quy trình sản xuất khép kín, ứng dụng công nghệ ủ hiếu khí có đảo trộn với chế phẩm men vi sinh tuyển chọn kỹ từ Hoa Kỳ. Công nghệ ủ hiếu khí không chỉ giúp sản sinh ra các hợp chất mùn, các axit sinh học quý như Acid Humic, Acid Fulvic, Humante cung cấp nguồn vi sinh có lợi, góp phần cải tạo cấu trúc đất, nâng cao khả năng giữ ẩm và tăng hiệu quả hấp thu dinh dưỡng của cây trồng. Công nghệ này cũng tăng khả năng khử mùi và ức chế sự phát triển của hạt cỏ dại và ấu trùng, an toàn thân thiện với môi trường.

Song song với đó, Greenma đầu tư hệ thống nhà máy sản xuất phân bón hữu cơ với công suất lớn, nằm trong nhóm các nhà máy có năng lực sản xuất hàng đầu tại Việt Nam. Các dây chuyền sản xuất được thiết kế đồng bộ cho cả sản phẩm dạng bột và viên nén, cho phép doanh nghiệp đáp ứng đa dạng nhu cầu canh tác, từ quy mô nông hộ đến trang trại và nông trường lớn. Toàn bộ quá trình sản xuất được kiểm soát theo tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 9001:2015, bảo đảm tính ổn định của sản phẩm khi đưa ra thị trường.

Sản phẩm được kiểm tra và đánh giá dựa trên các quy chuẩn kĩ thuật quốc gia.

Định hướng đổi mới sáng tạo của Greenma không dừng lại ở đầu tư công nghệ, mà còn thể hiện ở cách doanh nghiệp tiếp cận bài toán hiệu quả canh tác. Các công thức phối trộn được nghiên cứu và điều chỉnh dựa trên đặc tính của từng nhóm cây trồng và điều kiện đất đai, nhằm tối ưu khả năng hấp thu dinh dưỡng và hạn chế sự phụ thuộc vào phân bón hóa học. Cách làm này góp phần mang lại hiệu quả kinh tế cho người trồng, đồng thời tạo tiền đề cho mô hình canh tác bền vững, thân thiện với môi trường.

Thông qua việc kết hợp giữa nguồn nguyên liệu được kiểm soát, công nghệ sản xuất hiện đại và hệ thống quản lý chất lượng chặt chẽ, Greenma từng bước xây dựng nền tảng sản phẩm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường nông nghiệp xanh. Đây cũng là cơ sở để doanh nghiệp mở rộng danh mục sản phẩm và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị nông nghiệp bền vững trong giai đoạn tiếp theo.

Chiến lược phát triển bền vững gắn với lợi ích nhà nông

Dù mới gia nhập thị trường, Phân bón hữu cơ Greenma nhanh chóng tạo dấu ấn trong lĩnh vực phân bón hữu cơ nhờ định hướng phát triển nông nghiệp xanh và chất lượng sản phẩm được kiểm chứng thực tế. Thực tế sử dụng tại nhiều vùng trồng cho thấy Greenma không chỉ mang lại hiệu quả trước mắt mà còn là giải pháp lâu dài cho nền nông nghiệp hữu cơ bền vững.

Chia sẻ về quá trình ứng dụng phân bón hữu cơ trong sản xuất, anh Ngô Đình Hồng, chủ ruộng lúa ST24 – ST25 diện tích 15.000 m² tại huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk, cho biết, sau thời gian sử dụng phân bón hữu cơ Greenma, nền đất trở nên tơi xốp hơn, khả năng giữ ẩm được cải thiện rõ rệt, rễ lúa phát triển đều và khỏe hơn ngay từ giai đoạn đầu. Điều này giúp cây lúa sinh trưởng đồng đều, hạn chế tình trạng đổ ngã và giảm áp lực sâu bệnh trong quá trình canh tác. “Nhờ vậy, tôi yên tâm hơn về năng suất cũng như chất lượng hạt lúa”, anh Hồng nói.

Anh Ngô Đình Hồng chủ ruộng lúa ST24 và ST25 tại huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk.

Tại Tiền Giang (cũ) nay là Đồng Tháp, ông Lê Ngọc Ẩn, chủ vườn sầu riêng rộng 8.000 m² cho biết việc sử dụng phân bón hữu cơ giúp duy trì độ phì của đất, tạo môi trường thuận lợi cho hệ vi sinh vật phát triển, từ đó hỗ trợ bộ rễ hấp thu dinh dưỡng tốt hơn. “Sau các đợt bón phân Greenma, đất vườn giữ ẩm tốt hơn, cây phát triển ổn định, hạn chế hiện tượng sốc dinh dưỡng trong những giai đoạn thời tiết bất lợi. Cây khỏe thì trái ổn định, chất lượng đồng đều hơn. Với nhà vườn, đó là điều rất quan trọng”, ông nói.

Đáng chú ý, theo ông Ẩn, trong bối cảnh thị trường ngày càng siết chặt các tiêu chuẩn về an toàn và truy xuất nguồn gốc, việc chuyển dần sang mô hình canh tác bền vững là yêu cầu tất yếu. “Làm nông nghiệp lâu dài thì phải giữ được đất. Phân bón hữu cơ giúp mình yên tâm hơn cho những vụ sau”, ông nhận định.

Ông Lê Ngọc Ẩn, chủ vườn sầu riêng rộng 8000m2 chia sẻ về lợi ích của phân bón hữu cơ Greenma.

Hành trình kiên định theo đuổi nông nghiệp xanh và đổi mới sáng tạo của Greenma đã được thị trường ghi nhận khi doanh nghiệp được vinh danh Nhà cung ứng xuất sắc Việt Nam năm 2025. Sự ghi nhận này phản ánh uy tín, năng lực tiên phong và định hướng phát triển bền vững của thương hiệu trong ngành phân bón hữu cơ.

Từ khát vọng ban đầu đến những bước đi ngày càng rõ nét trên thị trường, Greenma tiếp tục khẳng định cam kết đồng hành cùng nông nghiệp Việt Nam trong quá trình chuyển đổi theo hướng xanh, sạch và bền vững. Thông qua việc phát triển các giải pháp phân bón hữu cơ gắn với thực tiễn canh tác, doanh nghiệp hướng tới mục tiêu góp phần nâng cao giá trị nông sản, bảo vệ tài nguyên đất và thúc đẩy nông nghiệp Việt Nam hội nhập sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.