Gợi ý cách trang trí cửa sổ bằng cây xanh

(VTC News) -

Những năm gần đây, đưa cây xanh vào không gian sống ngày càng được ưa chuộng, đặc biệt là trong các căn hộ và nhà phố có diện tích hạn chế. Một trong những vị trí được nhiều người sáng tạo nhất là khu vực cửa sổ – nơi có nguồn sáng tự nhiên dồi dào và dễ dàng tạo điểm nhấn thẩm mỹ.

Trang trí cửa sổ bằng cây xanh không chỉ mang đến sự thư giãn mà còn giúp điều hòa không khí, giảm bụi, tăng tính gần gũi với thiên nhiên.

Cách trang trí cửa sổ bằng cây xanh phổ biến

Đặt chậu cây nhỏ trên bệ cửa sổ

(Ảnh: Xây dựng Kiến Lai)

Đây là cách làm đơn giản và phổ biến nhất. Những chậu cây nhỏ xinh như sen đá, xương rồng, húng quế, bạc hà hoặc trạng nguyên mini dễ dàng bố trí trên bệ cửa sổ mà không chiếm nhiều diện tích.

Cách này dễ chăm sóc, dễ điều chỉnh vị trí theo nhu cầu ánh sáng. Gia chủ có thể kết hợp nhiều loại cây với màu sắc lá khác nhau để tạo hiệu ứng tự nhiên, sinh động.

Dùng chậu cây treo

(Ảnh: Decoxdesign)

Treo chậu cây xanh lên cao vừa mang lại vẻ đẹp độc đáo cho không gian sống, vừa tối ưu diện tích sàn. Gia chủ có thể dùng chậu nhựa hoặc chậu được tái chế từ vỏ chai để trồng cây. Ý tưởng này phù hợp với những loại cây dáng rủ xuống như thường xuân, trầu bà...

Bồn cây treo ngoài cửa sổ

(Ảnh: Decoxdesign)

Bồn cây treo ngoài cửa sổ cũng là ý tưởng hay. Tuy nhiên, cách làm này có những hạn chế nhất định như tốn thời gian, chi phí, và phải bảo trì định kỳ. Ý tưởng này phù hợp với cửa sổ có cánh mở ra bên ngoài.

Sử dụng kệ gỗ hoặc kệ treo tường

(Ảnh: Decoxdesign)

Nếu bệ cửa sổ hẹp, kệ gỗ là giải pháp mở rộng không gian thông minh. Người dùng có thể lắp kệ đơn, kệ tầng hoặc các kệ treo kết hợp với chậu cây nhỏ, giúp góc cửa sổ trở nên duyên dáng mà vẫn tối ưu diện tích.

Chất liệu gỗ tự nhiên, gỗ thông hoặc gỗ tái chế mang đến cảm giác ấm cúng, phù hợp với phong cách Scandinavian hay vintage.

Tường xanh gần cửa sổ

(Ảnh: Noithatmanhhe)

Mảng tường phủ đầy cây xanh không chỉ giúp làm đẹp không gian sống mà còn là cách đưa thiên nhiên gần con người hơn.

Nên chọn cây nào trang trí cửa sổ

Là nơi đón nhiều ánh sáng tự nhiên nên không phải loại cây nào cũng phù hợp trồng tại cửa sổ. Nên chọn những cây có đặc tính ưa nắng, chịu hạn tốt và có khả năng thanh lọc không khí.

Sen đá

Sen đá có sức sống mãnh liệt, ưa nắng, thích hợp trồng ở vùng khô cằn. Sen đá đa dạng kích thước, hình dáng và màu sắc.

Cây lưỡi hổ

Đây là loại cây giúp thanh lọc không khí hiệu quả. Tuy nhiên, cây lưỡi hổ ưa bóng râm, chịu được ánh sáng yếu. Nên đặt cây ở vị trí cạnh cửa sổ, nơi ít nắng để cây phát triển tốt nhất.

Cây lan chi (dây nhện)

Cây lan chi có thể hấp thụ tới 5% khí CO2, loại bỏ khí độc hại. Cây phù hợp với môi trường nắng nhẹ, nên đặt ở phía trong, bệ cửa sổ hoặc treo lên cao.

Cây nha đam

(Ảnh minh họa)

Thuộc họ xương rồng, nha đam chịu nắng, chịu nóng tốt. Vì vậy, có thể trưng bày nha đam ở cửa sổ tạo không gian sống trong lành.

Cây dương xỉ

Với sức sống mạnh mẽ, cây dương xỉ phù hợp để trang trí cửa sổ. Dương xỉ giúp thanh lọc không khí, khói bụi, loại bỏ các chất gây hại.