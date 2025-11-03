Global CX summit 2025: Trải nghiệm khách hàng giữa công nghệ và con người

(VTC News) -

Với tầm nhìn tiên phong trong đào tạo và tư vấn quản trị hiện đại, Viện Quản trị & Công nghệ FSB chính thức công bố tổ chức hội nghị Global CX Summit 2025 - hội nghị Trải nghiệm Khách hàng quốc tế tại Hà Nội và 13/12.

Global CX Summit 2025 được tổ chức với mục tiêu trở thành diễn đàn quốc tế để chia sẻ tầm nhìn, chiến lược và giải pháp tiên tiến trong lĩnh vực CX. Đồng thời hội nghị đánh dấu những nỗ lực của Viện Quản trị & Công nghệ FSB trong việc đồng hành cùng doanh nghiệp ứng dụng công nghệ và đổi mới sáng tạo để tối ưu hóa giá trị cho khách hàng, hướng tới phát triển năng lực cạnh tranh quốc tế.

Hội nghị quy tụ nhiều diễn giả tiêu biểu gồm Ông Lou Carbone - Nhà sáng lập Experience Engineering®, người tiên phong trong ngành CX toàn cầu; Ông Hoàng Việt Anh - Chủ tịch FPT Telecom; TS. Tom DeWitt - chủ tịch hiệp hội "CX of M" - Hiệp hội các chuyên gia trải nghiệm khách hàng Michigan, Nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Hiệp hội XMGlobal Collaborative; Bà Gabrielle Syquia - Nhà sáng lập của Hiệp hội Trải nghiệm Khách hàng Philippines; cùng các chuyên gia CX hàng đầu tại Việt Nam như TS. Trần Phương Lan (CCXP DXCON), Ông Ngô Quốc Bảo (FPT Retail), Ông Hoàng Anh Đức (MSB), Bà Nguyễn Thu Phương (VPBank) và Ông Hoàng Công Thắng (Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội),...

Tham gia sự kiện, quý khách hàng, doanh nghiệp, và đối tác có cơ hội tiếp cận góc nhìn đa chiều và thực tiễn về tương lai của trải nghiệm khách hàng thông qua keynote chính và các phiên thảo luận chuyên sâu. Bên cạnh các chia sẻ chuyên môn, chương trình còn mang đến những hoạt động kết nối giữa doanh nghiệp và chuyên gia trong nước và quốc tế, mở ra cơ hội hợp tác và học hỏi về chiến lược Trải nghiệm khách hàng tiên tiến trên thế giới.

VỀ HỘI NGHỊ GLOBAL CX SUMMIT VIETNAM 2025 Global CX Summit là hội nghị cấp cao thường niên về Quản trị Trải nghiệm Khách hàng, do Viện Quản trị & Công nghệ FSB phối hợp cùng hiệp hội XMGlobal Collaborative tổ chức. XMGlobal Collaborative là một hiệp hội quốc tế chuyên về quản trị trải nghiệm (Experience Management - XM) với cách tiếp cận toàn diện và không giới hạn, bao trùm mọi loại hình trải nghiệm từ người dùng, khách hàng, đến nhân viên.​ Hội nghị thu hút số lượng lớn người tham dự là Ban lãnh đạo/CEO/ Nhà quản trị doanh nghiệp đồng thời cũng là nơi quy tụ các chuyên gia cấp cao hàng đầu trong nước và quốc tế về quản trị trải nghiệm khách hàng, dịch vụ khách hàng, các khối đào tạo, tư vấn chiến lược. VỀ VIỆN QUẢN TRỊ & CÔNG NGHỆ FSB Viện Quản trị & Công nghệ FSB là đơn vị đào tạo sau đại học trực thuộc Trường Đại học FPT. Với hơn 20 năm kinh nghiệm đào tạo quản trị tổ chức và doanh nghiệp, FSB hiện là nơi học tập của hơn 4.000 học viên chương trình Thạc sĩ và hơn 12.000 học viên các khóa ngắn hạn. Viện Quản trị & Công nghệ FSB hiện là một trong ba đại diện của Việt Nam là thành viên của Hiệp hội các trường Kinh doanh khu vực Châu Á – Thái Bình Dương (AAPBS), gồm 147 trường hàng đầu trong khu vực. Đồng thời, FSB được Eduniversal xếp hạng trong Top 24 trường đào tạo MBA hàng đầu Đông Á, Top 200 thế giới về đào tạo MBA, và là đại diện duy nhất của Việt Nam đạt danh hiệu “3 Palmes of Excellence Business School”. FSB cũng là đơn vị giáo dục đầu tiên của Việt Nam có chương trình MBA đạt kiểm định quốc tế ACBSP, Hoa Kỳ. Tại đây, người học được trang bị kiến thức chuyên môn và cơ hội trải nghiệm thực tế trong nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng hàng đầu khu vực. Với sứ mệnh “nâng tầm hình ảnh nền kinh tế Việt Nam trên trường quốc tế”, FSB không ngừng kết nối mạng lưới doanh nhân, chuyên gia và học giả để lan tỏa tri thức và đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam trên hành trình hội nhập toàn cầu. Thông tin chi tiết sự kiện Thời gian: Ngày 13/12 Địa điểm: Tòa nhà FPT, 10 Phạm Văn Bạch, Phường Cầu Giấy, Hà Nội Đơn vị tổ chức: Viện Quản trị & Công nghệ FSB, Trường Đại học FPT Ngôn ngữ: Song ngữ Việt - Anh (có phiên dịch cabin).