Giúp người trẻ Việt vượt qua nỗi sợ thuyết trình trước công chúng bằng tiếng Anh

(VTC News) -

Thuyết trình trước công chúng là kỹ năng cốt lõi của thế hệ trẻ trong thời đại hội nhập. ELYHtalk không chỉ là cuộc thi thuyết trình thông thường mà còn là môi trường học tập và trải nghiệm giúp các thí sinh: Phát triển kỹ năng tiếng Anh trôi chảy, tự nhiên; Rèn luyện kỹ năng thuyết trình, tư duy phản biện và truyền cảm hứng; Tạo dựng sự tự tin và bản lĩnh khi đứng trước công chúng; Kết nối với các bạn trẻ cùng đam mê, mở rộng mạng lưới quan hệ và trải nghiệm văn hóa quốc tế.

Cuộc thi dành cho học sinh, sinh viên và giới trẻ yêu thích thử thách. Các thí sinh sẽ được hỗ trợ bởi đội ngũ instructors giàu kinh nghiệm của ELYH (Hội English Lights Your Home), tham gia workshop và có cơ hội xuất hiện trong các sự kiện lớn của cộng đồng.

ELYHtalk là cuộc thi thuyết trình tiếng Anh hoàn toàn mới có quy mô toàn quốc.

Thầy Sang Đỗ - Founder của ELYH - đơn vị triển khai dự án ELYHtalk, chia sẻ: “Thực tế đáng buồn là người trẻ Việt học nhiều nhưng nói kém; hiểu sâu, nhưng diễn đạt yếu; có tài nhưng thiếu tự tin để thế giới nhìn thấy. Không phải vì chúng ta dở mà vì chúng ta chưa từng được đặt trong môi trường buộc phải nói, được phép sai, được sửa, được rèn.

“Dự án ELYHtalk được xây dựng nhằm phát triển khả năng diễn thuyết trước công chúng, tư duy phản biện và sự sáng tạo trong cộng đồng người Việt, không phân biệt độ tuổi, địa vị xã hội, giới tính hay tôn giáo.

Bất kỳ ai cũng được chào đón, miễn là bạn có ý tưởng đáng để chia sẻ. Chúng tôi muốn ELYHtalk trở thành sân chơi chuyên nghiệp, nơi các bạn trẻ không chỉ nói tiếng Anh mà còn học cách truyền cảm hứng và sáng tạo”, thầy Sang cho biết thêm.

Trận thi đầu tiên mới diễn ra thu hút nhiều tài năng đến từ hơn 10 tỉnh thành, từ Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Thái Bình, Hải Dương, Nam Định đến Đồng Nai, TP.HCM, Cần Thơ.

Mỗi bạn đem tới một màu sắc riêng, một năng lượng sáng tạo riêng, và khát vọng vươn lên mạnh mẽ. Sự kết hợp ấy tạo nên một ngày hội ngôn ngữ - nơi tiếng Anh không chỉ là công cụ giao tiếp mà còn là phương tiện để bộc lộ tư duy, cá tính và tầm nhìn.

ELYHtalk được tổ chức thường xuyên, dự kiến mỗi 3 - 6 tháng một lần. Chung kết năm sẽ diễn ra vào cuối mỗi năm với giải thưởng tiền mặt và quà tặng giá trị, nhằm khích lệ và tôn vinh những tài năng trẻ.

Dự án hướng đến việc bồi dưỡng khả năng nói trước đám đông, nâng cao tư duy phản biện và khơi dậy sự sáng tạo của người trẻ Việt.

Hội English Lights Your Home (ELYH) - đơn vị triển khai dự án - là cộng đồng học tiếng Anh uy tín với quy mô toàn quốc, quy tụ đội ngũ giảng viên - instructors có tâm và có tầm, giàu kinh nghiệm giảng dạy và am hiểu phương pháp giáo dục hiện đại. Các giám khảo của ELYHtalk đều là những giảng viên Anh ngữ chất lượng cao, được tuyển chọn từ chính hệ thống đào tạo của ELYH.