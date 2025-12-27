Giữa ồn ào 'vong ân bội nghĩa', dàn sao bóng đá Việt Nam ghi điểm đặc biệt

(VTC News) -

Tối 26/12, lễ trao giải Quả bóng vàng Việt Nam 2025 diễn ra tại TP.HCM, tôn vinh những cầu thủ xuất sắc nhất của bóng đá Việt Nam trong năm. Trong phần phát biểu trên sân khấu nhận giải, những ngôi sao được vinh danh dành những lời cảm ơn đến gia đình, người hâm mộ và đặc biệt là các đội bóng mà họ cống hiến không chỉ hiện tại mà cả trong quá khứ.

Nguyễn Hoàng Đức - Quả bóng vàng nam - nhắc đến câu lạc bộ Thể Công Viettel đầu tiên: "Lời cảm ơn luôn trân trọng nhất là với CLB cũ Thể Công Viettel đào tạo ra Đức, cho Đức trưởng thành và đạt thành quả hôm nay".

Hoàng Đức giành Quả bóng vàng Việt Nam 2025, đồng thời được bầu là Cầu thủ được yêu thích nhất.

Câu nói này của cầu thủ sinh năm 1998 được người hâm mộ chú ý đặc biệt giữa ồn ào trên mạng xã hội thời gian gần đây, gắn với từ khóa "vong ân bội nghĩa". Vụ việc bắt nguồn từ một bài đăng của đồng đội Hoàng Đức, cũng từng thi đấu cho Thể Công Viettel trước khi chuyển sang Ninh Bình. Những lời lẽ của cầu thủ này - đính kèm bức ảnh chụp với Hoàng Đức và nhóm cựu cầu thủ Thể Công Viettel đang thi đấu tại Ninh Bình - được cho là thiếu tôn trọng đội bóng cũ.

Trước Hoàng Đức, những cầu thủ khác cũng nói lời cảm ơn "có trước có sau" đối với các câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia. Từ Qatar trong chuyến tập huấn của U23 Việt Nam, Quả bóng đồng Nguyễn Đình Bắc gửi video và viết lên mạng xã hội lời tri ân, trong đó có đoạn quan trọng dành cho CLB cũ là Sông Lam Nghệ An và Quảng Nam.

"Lời đầu tiên, em xin được gửi lời cảm ơn đến câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An nuôi dạy và đào tạo em. Cảm ơn CLB Quảng Nam, nơi chắp cánh ước mơ cho em lần nữa, cho em cơ hội tập luyện, tạo điều kiện cho em thi đấu chuyên nghiệp những năm đầu tiên. Với Quảng Nam, em nhận được rất nhiều tình cảm để có ngày hôm nay. Quảng Nam là nơi tạo tiền đề cho em thi đấu chuyên nghiệp", Đình Bắc chia sẻ.

Cầu thủ sinh năm 2004 từng bị loại khỏi đội trẻ SLNA vì thể chất không đạt yêu cầu. Anh cũng từng bị câu lạc bộ Quảng Nam phạt, huấn luyện viên trưởng khi đó là Văn Sỹ Sơn trách móc công khai vì thái độ được cho là "bệnh ngôi sao". Tuy nhiên, Đình Bắc vẫn dành sự biết ơn tới đội bóng và những người thầy.

Trong khi đó, Quả bóng vàng nữ Nguyễn Thị Bích Thùy nhắc tới nơi trao cho cô cơ hội bắt đầu sự nghiệp cầu thủ. "Đặc biệt nhất, tôi muốn tri ân CLB bóng đá Tao Đàn, nơi đào tạo ra Bích Thuỳ, CLB Thái Nguyên giúp Thuỳ trưởng thành hơn", nữ tuyển thủ vừa giành huy chương bạc SEA Games 33 chia sẻ.

Cầu thủ ngoại xuất sắc nhất năm là Alan Grafite trước khi cảm ơn câu lạc bộ Công an Hà Nội đã nhắc đến bến đỗ đầu tiên của anh ở Việt Nam. "Để có được vinh dự này, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Papa Bùi Đoàn Quang Huy – Huấn luyện viên của Quy Nhơn Bình Định, người đã tin tưởng và trao cho tôi cơ hội được thi đấu tại Việt Nam", tiền đạo người Brazil nói.

Khi chủ đề lòng biết ơn của các cầu thủ gây xôn xao trên mạng xã hội, lời cảm ơn của những nhân vật được vinh danh tại lễ trao giải Quả bóng vàng Việt Nam được quan tâm đặc biệt. Trên phương diện cá nhân, đây cũng là động thái giúp những cầu thủ này ghi điểm trong mắt cổ động viên.