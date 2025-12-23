Dự báo thời tiết Hà Nội, TP.HCM trong đêm Noel và Tết Dương lịch 2026

(VTC News) -

Từ đêm Noel 24/12/2025 đến ngày Tết Dương lịch 1/1/2026, thời tiết trên cả nước có nhiều biến động, trong đó miền Bắc chịu ảnh hưởng rõ rệt của không khí lạnh.

Dự báo thời tiết cả nước từ đêm Noel đến Tết Dương lịch

Thông tin từ Đài khí tượng thuỷ văn Nam Bộ, dự báo trong 3-10 ngày tới, không khí lạnh tiếp tục di chuyển lệch ra phía đông và suy yếu, khoảng đêm Giáng sinh 24/12 và ngày 25/12, không khí lạnh được tăng cường trở lại.

Dự báo thời tiết từ đêm 24/12 đến ngày Tết Dương lịch 1/1/2026, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, từ đêm 24-25/12, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa rải rác, sau có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Trời chuyển rét sau khi không khí lạnh tràn về, vùng núi của khu vực Đông Bắc Bộ có nơi rét đậm.

Hà Nội, TP.HCM đón nắng trong ngày Tết Dương lịch 2026. (Ảnh minh hoạ: Chí Anh)

Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ mưa to trong hầu hết thời kỳ dự báo. Trong đó, ngày 25-26/12, các địa phương này khả năng có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời lạnh, từ 26/12, tác động của không khí lạnh, khu vực này rét về đêm và sáng.

Các khu vực khác trên cả nước duy trì hình thái thời tiết chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Trong đó, đêm 24-25/12, người dân Nam Bộ có thể đón Noel trong tiết trời có mưa, mưa rào rải rác, cục bộ mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời tiết TP.HCM trong ngày 24-25/12 phổ biến có mưa, xác suất mưa dao động 50-55%, nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến mức 30-32°C, thấp nhất 24-26°C.

Ngày Tết Dương lịch 1/1/2026, thời tiết khu vực TP.HCM tương đối thuận lợi, ngày trời phổ biến không mưa, xác suất mưa dự báo chỉ khoảng 10-15% tuỳ từng xã, phường. Nhiệt độ thấp nhất 23-25°C, nhiệt độ cao nhất được dự báo ở mức 32-34°C, chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm khá cao.

"Thời tiết hanh khô, độ ẩm giảm, một số ngày có tiết trời se lạnh về đêm và sáng sớm, ban ngày nắng mạnh sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe", cơ quan khí tượng khuyến cáo.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới

Hôm nay 23/12, Hà Nội duy trì trạng thái mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 19-21°C. Nhiệt độ cao nhất duy trì ngưỡng cao 25-27°C.

Dự báo thời tiết khu vực trung tâm TP Hà Nội trong 10 ngày tới. (Nguồn: NCHMF)

Dự báo thời tiết 10 ngày tới, trung tâm Hà Nội chủ yếu nhiều mây, không mưa. Ngày Noel 25/12, khu vực này chuyển mưa rét do ảnh hưởng không khí lạnh.

Cụ thể, ngày mai 24/12, thời tiết khu trung tâm Hà Nội có mây, không mưa, nhiệt độ trong ngày duy trì ngưỡng 21-27°C.

Ngày 25/12, không khí lạnh tràn về, nhiệt độ khu vực này giảm mạnh, cao nhất còn 20°C, thấp nhất 16°C, trời mưa rét.

Trong hai ngày 26-27/12, nhiệt độ ban ngày xu hướng tăng nhẹ lên mức 22-23°C, trời tạnh ráo trở lại, không mưa nhưng ban đêm và sáng sớm, nhiệt độ thấp nhất xu hướng giảm còn 13-14°C, trời tiếp tục rét. Biên độ nhiệt giữa ngày và đêm tương đối cao, khoảng 9-10°C, nguy cơ ảnh hưởng sức khoẻ người dân, đặc biệt người già, trẻ nhỏ, người có bệnh nền.

Từ 28/12 đến Tết Dương lịch 1/1/2026, thời tiết khu vực duy trì không mưa, nhiệt độ cao nhất trong ngày xu hướng tăng nhẹ, cao nhất 25-26°C nhưng ban đêm trời vẫn rét sâu, thấp nhất 13-15°C khiến chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm vẫn tương đối cao.

Dự báo thời tiết 30 ngày tới

Nhận định xu hướng thời tiết trong một tháng tới (từ nay đến 20/1/2026), cơ quan khí tượng cho hay, không khí lạnh xu hướng hoạt động yếu hơn so với trung bình nhiều năm nhưng vẫn có khả năng gây các đợt rét đậm, rét hại, tập trung chủ yếu vào tháng 1/2026.

So với trung bình nhiều năm, nhiệt độ trung bình tại hầu hết các khu vực trên cả nước phổ biến ở mức xấp xỉ, trong đó, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ cao hơn 0,5-1°C, có nơi cao hơn trên 1°C.

Mưa diện rộng có thể xuất hiện tại các tỉnh, thành phố từ Quảng Trị đến Đà Nẵng, phía Đông của tỉnh Quảng Ngãi đến Gia Lai trong thời gian này.

Tổng lượng mưa trên phạm vi toàn quốc phổ biến thấp hơn trung bình nhiều năm 5-15mm, riêng các tỉnh từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng, ven biển các tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và phía Bắc Khánh Hòa thấp hơn 15-40mm, có nơi thấp hơn.

"Trong thời kỳ dự báo, bão, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông ít có khả năng xuất hiện", cơ quan khí tượng nhận định.

Hà Nội và TP.HCM bắn pháo hoa mừng năm mới 2026

Theo kế hoạch tổ chức các hoạt động chào năm mới 2026, TP.HCM sẽ bắn pháo hoa tầm cao tại ba điểm: đầu hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh), Trung tâm thành phố mới Bình Dương và Quảng trường Tam Thắng (phường Vũng Tàu); và một điểm tầm thấp tại Công viên văn hóa Đầm Sen (phường Bình Thới).

Các màn pháo hoa kéo dài 15 phút, bắt đầu lúc 0h ngày 1/1/2026, kinh phí từ nguồn xã hội hóa. Bên cạnh pháo hoa, TP.HCM tổ chức nhiều chương trình nghệ thuật lớn như: đêm Countdown 31/12 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ và khu vực mở rộng đường Lê Lợi - Công viên Lam Sơn - Nhà hát Thành phố.

Khu vực Bình Dương (cũ) tổ chức sự kiện Khơi sóng bình minh 2025 với chạy bộ, đồng diễn yoga, ẩm thực; trong khi nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao sẽ diễn ra tại các khu công nghiệp, phường, xã; cùng các giải marathon, việt dã, chạy núi Dinh...

Dịp Tết Dương lịch 2026, Hà Nội tổ chức bắn pháo hoa tại 5 điểm, với 6 trận địa bắn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp và hỏa thuật. Thời gian bắn từ 23h45 ngày 31/12/2025 đến 0h ngày 1/1/2026 (thứ Năm).

Cụ thể, hai trận địa được bố trí tại phường Hoàn Kiếm, gồm khu vực trước trụ sở Tòa soạn Báo Hà Nội Mới và trước Bưu điện Hà Nội. Các điểm còn lại gồm đảo dừa Công viên Thống Nhất (phường Hai Bà Trưng), khuôn viên đường đua F1 (phường Từ Liêm), vườn hoa Lạc Long Quân (phường Tây Hồ) và hồ Văn Quán (phường Hà Đông).

Cùng với hoạt động bắn pháo hoa, thành phố tổ chức Chương trình chào năm mới 2026 với chủ đề "Countdown 2026 - Mở kết nối thật", diễn ra từ 19h đến 24h ngày 31/12/2025 tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục và không gian phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm.