Giới thiệu Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân ứng cử đại biểu Quốc hội

Chiều 23/1, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức hội nghị lãnh đạo Bộ mở rộng để thảo luận, lấy ý kiến, giới thiệu ông Vũ Hải Quân, Thứ trưởng Thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân.

Tại hội nghị, sau khi nghe tóm tắt lý lịch, quá trình công tác và báo cáo về tiêu chuẩn, điều kiện của người được giới thiệu ứng cử, các đại biểu tham dự đóng góp ý kiến, đánh giá toàn diện về phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực chuyên môn, uy tín và kinh nghiệm quản lý của ông Vũ Hải Quân.

Nhiều ý kiến thống nhất về việc ông Vũ Hải Quân đáp ứng đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định; đồng thời bày tỏ sự tin tưởng, đồng thuận giới thiệu ông Vũ Hải Quân ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Sau đó, 100% cử tri có mặt biểu quyết thống nhất giới thiệu ông Vũ Hải Quân ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XVI.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân sinh năm 1974, quê tỉnh Ninh Bình. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; Đại biểu Quốc hội khóa XV.

Từ năm 2001 đến 2005, ông Vũ Hải Quân làm nghiên cứu sinh tại Trường Đại học Tổng hợp Trento, Italy và đạt học vị tiến sĩ. Sau đó, ông tiếp tục nghiên cứu sau tiến sĩ tại Trường Đại học Leuven, Bỉ. Tháng 2/2005, ông bảo vệ thành công luận án tiến sĩ và nhận học bổng postdoc ở Đại học Tổng hợp Leuven.

Trở về nước năm 2007, ông Quân lần lượt giữ nhiều chức vụ như: Giám đốc Trung tâm Đào tạo quốc tế ITEC và Trưởng phòng thí nghiệm trí tuệ nhân tạo AILab, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia TP.HCM); Phó Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM; Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM.

Ngày 3/9/2025, Thủ tướng điều động, bổ nhiệm ông Vũ Hải Quân giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ.

Ông Vũ Hải Quân là một trong 180 Ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV.

