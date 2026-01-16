Giới thiệu bà Lâm Thị Phương Thanh, Nguyễn Thị Tuyến ứng cử ĐBQH khóa XVI

(VTC News) -

Sáng 16/1, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cử tri với người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Bà Lâm Thị Phương Thanh, Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Tại hội nghị, 100% cử tri đồng ý giới thiệu bà Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Hội nghị thống nhất đánh giá bà Lâm Thị Phương Thanh là cán bộ trưởng thành từ công tác Đoàn, được rèn luyện qua nhiều cương vị công tác quan trọng ở Trung ương và địa phương. Trong quá trình công tác, bà Thanh luôn được đánh giá là cán bộ nữ có năng lực, bản lĩnh, tâm huyết, có nhiều sáng kiến và dấu ấn trong thực hiện nhiệm vụ.

Trên các cương vị từ công tác Đoàn, Ban Tuyên giáo Trung ương (nay là Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương), đến Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn và công tác tại Văn phòng Trung ương Đảng, bà Lâm Thị Phương Thanh đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thể hiện năng lực, tư duy tham mưu ở tầm chiến lược, tinh thần trách nhiệm cao và phong cách làm việc nghiêm túc, khách quan.

Dù mới về công tác tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, bà Lâm Thị Phương Thanh đã chủ động nắm bắt tình hình, công việc của Bộ, thể hiện quyết tâm hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Bà Nguyễn Thị Tuyến, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Cũng trong sáng nay, Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tổ chức hội nghị Đoàn Chủ tịch mở rộng để thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Theo đó, 100% cử tri đã thống nhất giới thiệu bà Nguyễn Thị Tuyến, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Hội nghị cũng thống nhất giới thiệu bà Trần Lan Phương, Phó Chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, ứng cử đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XVI.