Giới thiệu Chủ nhiệm UBKT Trung ương Trần Sỹ Thanh ứng cử đại biểu Quốc hội

Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương ngày 15/1 tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI đối với ông Trần Sỹ Thanh, ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Sau khi nghe tiểu sử tóm tắt của người ứng cử, các ý kiến cử tri nhất trí khẳng định, ông Trần Sỹ Thanh là cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng, được đào tạo bài bản, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống mẫu mực, có uy tín cao trong Đảng, trong hệ thống chính trị và trong nhân dân.

Ông Trần Sỹ Thanh đã được Trung ương tin tưởng giao nhiệm vụ giữ cương vị Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, cơ quan có vai trò rất quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh. (Ảnh: Hoàng Hà)

Ông có kinh nghiệm phong phú, đa dạng trong nhiều lĩnh vực, đã giữ nhiều vị trí công tác quan trọng tại Bộ Tài chính, tỉnh Đắk Lắk, tỉnh Bắc Giang (cũ), tỉnh Lạng Sơn, Ban Kinh tế Trung ương, Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam, thành phố Hà Nội và Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Ông đã tham gia 3 khóa Ủy viên Trung ương Đảng và 2 khóa đại biểu Quốc hội (khóa 14, 15).

Việc giới thiệu ông Trần Sỹ Thanh ứng cử đại biểu Quốc hội không những đáp ứng đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn để đảm nhiệm trọng trách của người đại biểu Quốc hội, mà còn thể hiện sự tin tưởng, kỳ vọng của cơ quan, đơn vị đối với sự đóng góp quan trọng của cá nhân ông vào hoạt động Quốc hội khóa 16 nhằm xây dựng các chính sách pháp luật và quyết nghị các vấn đề quan trọng của đất nước.

Tại hội nghị, 100% cử tri cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã biểu quyết nhất trí giới thiệu ông Trần Sỹ Thanh tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh trân trọng cảm ơn cử tri cơ quan đã tin tưởng, tín nhiệm giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16.

Ông bày tỏ đây là niềm vinh dự to lớn và cũng là trách nhiệm hết sức cao cả, nặng nề mà Ủy ban Kiểm tra Trung ương, cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương và cử tri của cơ quan giao phó.

Với ý thức trách nhiệm trước Ủy ban Kiểm tra Trung ương và toàn thể cử tri cơ quan, ông Trần Sỹ Thanh khẳng định sẽ nỗ lực, trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ của đại biểu Quốc hội nếu được cử tri tin tưởng bầu chọn; thường xuyên giữ mối liên hệ, gắn bó với cử tri và chịu sự giám sát của nhân dân; lắng nghe, phản ánh kịp thời, đầy đủ ý chí, nguyện vọng của cử tri và nhân dân đến Quốc hội.