Công an Hà Nội giới thiệu Phó Giám đốc Dương Đức Hải ứng cử ĐBQH khóa XVI

(VTC News) -

Ngày 15/1, Công an TP Hà Nội tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri tại nơi công tác đối với nhân sự được dự kiến giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và Đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo đó, Công an TP Hà Nội đề nghị giới thiệu Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng tái cử HĐND thành phố và Thiếu tướng Dương Đức Hải ứng cử ĐBQH khóa XVI.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội.

Tại hội nghị, 100% cử tri của Công an TP Hà Nội biểu quyết thông qua việc giới thiệu nhân sự ứng cử ĐBQH và HĐND thành phố đối với Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng và Thiếu tướng Dương Đức Hải.

Cũng trong sáng cùng ngày, Hội nghị Ban lãnh đạo Công an TP Hà Nội mở rộng biểu quyết và thống nhất giới thiệu 2 nhân sự nêu trên ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND thành phố, với tỷ lệ 100% đại biểu dự hội nghị tán thành.

Các ý kiến cử tri đều khẳng định 2 nhân sự được giới thiệu ứng cử ĐBQH và tái cử HĐND thành phố đều là những lãnh đạo Công an thành phố trưởng thành từ cơ sở, có đạo đức, bản lĩnh chính trị, có năng lực, trách nhiệm hết lòng, hết sức với công việc; đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Công an UBND thành phố ghi nhận bằng nhiều phần thưởng cao quý.

Thiếu tướng Dương Đức Hải.

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an thành phố ghi nhận và nghiêm túc tiếp thu các ý kiến nhận xét, góp ý của cử tri.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng bày tỏ, nếu được cử tri trong Công an thành phố tín nhiệm giới thiệu ứng cử và được cử tri Thủ đô tin tưởng bầu làm Đại biểu HĐND thành phố, Giám đốc Công an thành phố sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, bản lĩnh của người cán bộ Công an nhân dân; tích cực lắng nghe ý kiến, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân, tham gia đầy đủ, hiệu quả các hoạt động của HĐND, góp phần xây dựng chính quyền thành phố ngày càng trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với niềm tin của cử tri và cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô.

"Với tất cả trách nhiệm, danh dự và niềm tự hào của lực lượng Công an Thủ đô anh hùng; tôi cam kết nói đi đôi với làm, chịu sự giám sát của Nhân dân; hoàn thành tốt nhất trách nhiệm của người đại biểu dân cử nếu được cử tri tin tưởng, lựa chọn” – Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng khẳng định.