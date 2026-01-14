Giới thiệu Bí thư Trung ương Đảng Lê Minh Trí ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

(VTC News) -

Ngày 14/1, Ban Nội chính Trung ương tổ chức hội nghị cử tri để giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Toàn cảnh hội nghị.

Các đại biểu được phổ biến các quy định của pháp luật liên quan đến tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội; đồng thời thông tin về quy trình, thủ tục giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Sau khi nghe tiểu sử tóm tắt, các ý kiến cử tri đều khẳng định ông Lê Minh Trí - Bí thư Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương đủ điều kiện, tiêu chuẩn và uy tín để ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Tại hội nghị, 100% cử tri biểu quyết nhất trí giới thiệu ông Lê Minh Trí tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc đánh giá cao bản lĩnh chính trị, lập trường, quan điểm kiên định và tinh thần trách nhiệm của ông Lê Minh Trí.

Theo ông Phan Đình Trạc, trải qua nhiều vị trí công tác, ở cương vị nào ông Lê Minh Trí cũng thể hiện là cán bộ có trí tuệ, mẫn cán, tận tụy, quyết đoán, quyết liệt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; có phương pháp lãnh đạo khoa học, sâu sát, nói đi đôi với làm, kịp thời chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương nhấn mạnh, ông Lê Minh Trí có khả năng quy tụ, đoàn kết đội ngũ cán bộ, công chức; tổ chức thực hiện hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong các lĩnh vực được phân công. Trên cương vị đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV, ông Lê Minh Trí có nhiều đóng góp quan trọng, nhất là trong công tác xây dựng và thực thi pháp luật.

Bên cạnh đó, ông Lê Minh Trí luôn giữ gìn tư cách, phẩm chất đạo đức; có lối sống lành mạnh, giản dị, trung thực, khiêm tốn; cần - kiệm - liêm - chính - chí công vô tư; tạo được uy tín cao trong cơ quan, được cán bộ, đảng viên tin tưởng, tín nhiệm, xứng đáng là đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí phát biểu.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí cảm ơn sự tin tưởng, ủng hộ của các lãnh đạo và cử tri cơ quan, đã giới thiệu ông tiếp tục ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

"Đây không chỉ là niềm vinh dự mà trước hết là trách nhiệm chính trị trước Đảng, Nhà nước và cử tri cả nước", theo lời ông Lê Minh Trí.

Trong quá trình tham gia hoạt động Quốc hội, ông luôn chấp hành nghiêm trách nhiệm của đại biểu Quốc hội trong công tác tiếp xúc cử tri; thường xuyên lắng nghe, tiếp thu và chuyển tải đầy đủ, kịp thời ý kiến, nguyện vọng chính đáng của cử tri.

Đồng thời, tại các đợt giám sát, chất vấn của Quốc hội, trên cương vị là người đứng đầu ngành, trước đây là VKSND Tối cao và TAND Tối cao, ông Lê Minh Trí luôn chủ động xem xét, xử lý các nội dung thuộc thẩm quyền, bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ vừa là đại biểu Quốc hội, vừa là người đứng đầu cơ quan được phân công phụ trách.