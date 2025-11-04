Ông Lê Minh Trí giữ chức Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương

(VTC News) -

Sáng 4/11, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công, bổ nhiệm ông Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao giữ chức Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao quyết định cho ông Lê Minh Trí. (Ảnh: TTXVN)

Ông Lê Minh Trí sinh ngày 1/11/1960, quê quán TP.HCM. Ông có trình độ Đại học An ninh, Cử nhân Luật; Cao cấp lý luận chính trị.

Ông Lê Minh Trí là Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII; Đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV.

Trong quá trình công tác, ông Lê Minh Trí từng giữ các chức vụ: Phó Trưởng phòng Tham mưu an ninh, Công an TP.HCM; Phó Trưởng Phòng A12b, Bộ Nội vụ, Thư ký Thứ trưởng Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an)

Khi đang là Trung tá an ninh, ông được biệt phái làm Thư ký Chủ tịch UBND TP.HCM rồi làm Phó Chánh Văn phòng HĐND, UBND TP.HCM.

Tiếp đến, ông Lê Minh Trí lần lượt kinh qua chức vụ Chủ tịch UBND Quận 11 và Chủ tịch UBND Quận 1, TP.HCM, trước khi nắm giữ cương vị Phó Chủ tịch UBND TP.HCM vào đầu năm 2010.

Từ tháng 4/2013, ông Lê Minh Trí làm Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương và được bầu làm Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao vào tháng 4/2016.

Ngày 16/8/2024, ông Lê Minh Trí được Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bầu làm Ủy viên Ban Bí thư.

Ngày 26/8/2024, tại Kỳ họp bất thường lần thứ 8, Quốc hội thông qua Nghị quyết bầu ông Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, giữ chức Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao.