'Gió ngược' hé lộ hậu trường ít người biết về nghề báo và truyền thông

(VTC News) -

Gió ngược – 30 năm làm nghề báo chí & truyền thông là cuốn sách thứ 5 của tác giả Phạm Sông Thu, tiếp nối hành trình trải nghiệm và chia sẻ được anh kiên trì theo đuổi qua nhiều ấn phẩm.

Cuốn sách ra đời từ những mẩu chuyện đời, chuyện nghề mà tác giả từng chia sẻ trên mạng xã hội, nhận được sự đồng cảm và lan tỏa mạnh mẽ từ bạn bè, sinh viên và những người làm trong lĩnh vực báo chí – truyền thông. Từ sự ủng hộ đó, Phạm Sông Thu hệ thống lại những trang “nhật ký” và dành trọn một năm để hoàn thiện cuốn sách.

"Gió ngược – 30 năm làm nghề báo chí & truyền thông" là cuốn sách thứ 5 của tác giả Phạm Sông Thu.

Gió ngược gồm 97 câu chuyện, chia thành 12 phần, phản ánh chặng đường dài trong cuộc đời gần 50 năm của tác giả. Phần lớn thời gian ấy là hành trình “gió ngược”, khi anh vượt qua những định kiến về xuất thân tỉnh lẻ, từng bước khẳng định năng lực và vị trí của mình trong môi trường báo chí truyền thông đầy cạnh tranh.

Thông qua lối kể trực diện, chi tiết và giàu cảm xúc, Phạm Sông Thu không né tránh những va đập, thất bại hay cảm giác mặc cảm từng trải qua. Tác giả cho thấy hành trình trưởng thành, định vị giá trị bản thân chưa bao giờ dễ dàng, đặc biệt trong một môi trường cạnh tranh khốc liệt như báo chí và truyền thông.

Tác giả Phạm Sông Thu.

Trong sách, Phạm Sông Thu kể lại những năm tháng đầu làm nghề báo, miệt mài lấy tin, chạy đua với thời gian để kịp xuất bản. Khi có kinh nghiệm, anh rời vùng an toàn, bước sang lĩnh vực golf để mở ra hướng đi mới với báo chí thị trường. Sau đó, tác giả tiếp tục thử sức trong lĩnh vực truyền thông, xây dựng thương hiệu và xử lý khủng hoảng – những công việc nhiều áp lực và thách thức.

"Gió ngược" cũng mang đến cho bạn đọc nhiều câu chuyện hậu trường nghề nghiệp ít được chia sẻ, giúp người đọc hiểu rõ hơn những góc khuất phía sau công việc báo chí và truyền thông.

Không chỉ nói về sự nghiệp, cuốn sách còn là những lát cắt đời sống rất riêng. Tác giả kể về tuổi thơ bên dòng sông Thu (Quảng Nam), hành trình vào Sài Gòn lập nghiệp, những mặc cảm vì nghèo, vì giọng nói địa phương, hay những lần lỡ mất cơ hội nghề nghiệp. Tất cả được kể lại với tinh thần thẳng thắn, tích cực, coi khó khăn là bài học để trưởng thành.

Ở cột mốc 50 tuổi, khi đã đủ đầy trải nghiệm về đời và nghề, Phạm Sông Thu chọn cách làm giàu đời sống tinh thần bằng những hoạt động thiện nguyện, những chuyến đi trải nghiệm và các buổi chia sẻ nghề dành cho người trẻ. Với anh, giá trị lớn nhất là sự yêu thương, tôn trọng từ gia đình, đồng nghiệp và những mối duyên lành trong cuộc sống.

Chia sẻ về động lực viết sách, Phạm Sông Thu bày tỏ mong muốn lan tỏa tinh thần sống tích cực, trách nhiệm và bền bỉ, đặc biệt với thế hệ trẻ: dù ở hoàn cảnh nào cũng không bỏ cuộc, bởi sau mỗi “cơn gió ngược”, ngày mai luôn là một cơ hội mới.