Đưa 'Nỗi buồn chiến tranh' ra khỏi danh sách bình chọn 50 tác phẩm tiêu biểu

Ngày 7/1, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết nhận được thư của nhà văn Bảo Ninh và giao các đơn vị chức năng trực tiếp gặp gỡ, trao đổi, lắng nghe ý kiến của tác giả.

Tác phẩm "Nỗi buồn chiến tranh" của nhà văn Bảo Ninh.

Trên cơ sở rà soát tiêu chí bình chọn,đánh giá lại toàn diện, tổng thể quá trình bình chọn; căn cứ kế hoạch, quy chế, tiêu chí bình chọn và tôn trọng nguyện vọng của cá nhân tác giả, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã quyết định đưa tác phẩm Nỗi buồn chiến tranh ra khỏi danh sách nghiệm thu và công bố bình chọn 50 tác phẩm văn học, nghệ thuật biểu diễn Việt Nam tiêu biểu, xuất sắc sau ngày đất nước thống nhất (30/4/1975 – 30/4/2025).

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, trong thời gian tới sẽ tiếp tục hoàn thiện quy trình xét chọn, tôn vinh trong lĩnh vực văn hóa, văn học, nghệ thuật, nhất là với các hoạt động có quy mô lớn và tác động xã hội sâu rộng, nhằm bảo đảm tính khoa học, khách quan và sự đồng thuận trong xã hội.

Nỗi buồn chiến tranh ra đời năm 1987, xuất bản lần đầu tiên ở Việt Nam năm 1990. Ban đầu, tiểu thuyết mang tên Thân phận của tình yêu khi ra mắt năm 1987. Tác phẩm này giành Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam năm 1991.

Đây là một trong những cuốn tiểu thuyết tiếng Việt nổi tiếng nhất trên thế giới. Tính đến năm nay, tác phẩm được tái bản lần thứ 26 ở trong nước. Sách cũng được dịch sang khoảng 20 thứ tiếng, nhiều ngôn ngữ có hai phiên bản, phát hành ở hàng chục quốc gia.

Năm 2008, trong danh sách 50 tác phẩm văn học nước ngoài dịch sang tiếng Anh được bình chọn là hay nhất trong 50 năm qua được Hiệp hội Dịch giả (thuộc Hội Nhà văn Anh) công bố nhân kỷ niệm 50 năm ngày thành lập hiệp hội này Nỗi buồn chiến tranh đứng thứ 37.

Năm 2011, Bảo Ninh trở thành nhà văn Việt Nam đầu tiên được báo Nihon Keizai Shimbun trao Giải thưởng châu Á. Năm 2022, nhà văn Bảo Ninh được trao Giải thưởng Nghệ thuật Danube 2022 của Hội Văn học nghệ thuật Danube và Nhà xuất bản AB ART (Hungary),