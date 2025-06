Giơ mặt hứng 10 đòn không suy chuyển, võ sĩ muay Thái bình tĩnh đấm gục đối thủ

(VTC News) -

Nhà vô địch MMA của Myanmar đấm gục đối thủ sau khi hứng 10 đòn vào mặt.

Trận đấu giữa Saw Min Min và Josh Trowbridge tại sự kiện ONE Friday Fights 112 diễn ra ở Bangkok (Thái Lan) là cuộc thi sức chịu đòn. Cả 2 võ sĩ đều cho thấy sự lỳ lợm khi liên tục trúng đòn mà vẫn trụ vững đến cuối hiệp 3. Saw Min Min (người Myanmar) giành chiến thắng knock-out kỹ thuật (TKO) bằng đòn quyết định khi trận đấu chỉ còn khoảng 15 giây.

Bước vào hiệp cuối, cả Saw Min Min và Josh Trowbridge đều bầm dập sau khi tung ra nhiều đòn nặng vào nhau. Josh Trowbridge (người Australia) bất ngờ tấn công dồn dập và tung ra 10 đòn đấm và chỏ liên tục vào mặt đối thủ. Lúc này, Saw Min Min có vẻ không còn đủ nhanh để phòng thủ hiệu quả.

Saw Min Min (bên trái) tung đòn quyết định hạ gục đối thủ.

Tuy nhiên, Trowbridge dường như cũng thấm mệt và không còn đủ sức để duy trì lực đánh có sức nặng. Cũng có thể do sức chịu đòn của Saw Min Min quá tốt, võ sĩ người Myanmar đứng vững sau loạt tấn công của Josh Trowbridge mà không hề có dấu hiệu loạng choạng, mất thăng bằng.

Cuối cùng, khi trận đấu còn khoảng hơn 20 giây, tay đấm 25 tuổi tung ra loạt phản đòn quyết định. Sau khi tránh được cú đá tầm trung của Josh Trowbridge, Saw Min Min áp sát và thực hiện liên tiếp 5 cú móc trái phải khiến đối thủ ngã ra sàn đấu.

Josh Trowbridge cũng cho thấy sức chịu đựng tốt khi vẫn cố gắng gượng dậy. Tay đấm người Australia định lao vào tranh thủ nốt vài giây còn lại để phản đòn. Tuy nhiên, trọng tài nhận thấy anh đứng không vững và có dấu hiệu không còn đủ tỉnh táo để tiếp tục thi đấu. Saw Min Min được xử thắng chung cuộc.

Theo trang dữ liệu Tapology, đây là chiến thắng đầu tiên của Saw Min Min ở một giải võ thuật chuyên nghiệp kể từ năm 2019. Trước đó, tay đấm này từng giành đai vô địch MMA tại giải ONE Championship phiên bản Myanmar vào năm 2017, khi mới 17 tuổi.