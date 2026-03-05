Giấy vệ sinh màu vàng và màu trắng loại nào tốt hơn?

(VTC News) -

Giấy vệ sinh là vật dụng chúng ta sử dụng hàng ngày. Người tinh ý có thể nhận thấy trên thị trường hiện nay có hai màu giấy vệ sinh chủ yếu: Trắng và vàng nhạt. Các nhà sản xuất giấy vệ sinh màu vàng thường quảng cáo sản phẩm của họ "không sử dụng chất tẩy trắng, giấy được làm được nguyên liệu tự nhiên, thân thiện với môi trường và an toàn cho sức khỏe người dùng".

Điều này khiến nhiều người tiêu dùng băn khoăn: Loại nào tốt hơn, giấy vệ sinh màu vàng hay giấy trắng?

Giấy vệ sinh màu vàng và màu trắng: Cái nào tốt hơn?

Giấy vệ sinh màu vàng hay màu trắng tốt hơn?

Giấy vệ sinh màu trắng thường được làm từ bột gỗ. Còn vệ sinh màu vàng được làm từ bột tre, rơm, rạ hoặc cũng có thể là bột gỗ. Sau khi lựa chọn nguyên liệu, các nhà sản xuất sẽ đưa vào quá trình xử lý. Về cơ bản, công đoạn để tạo ra 2 loại giấy không có gì khác biệt lớn.

Điểm khác biệt duy nhất là công đoạn tẩy trắng. Giấy vệ sinh có màu trắng thường được thêm chất tẩy trắng, còn giấy màu vàng được xử lý trực tiếp từ nguyên liệu ban đầu.

Chất tẩy trắng được dùng cho giấy có thể bao gồm Clo hoặc các hợp chất chứa Clo như Axit hypochlorous. Sau khi xử lý nhiều lần, hàm lượng các chất/hợp chất này sẽ được giảm xuống mức cực thấp, đáp ứng được các yêu cầu về đảm bảo an toàn với sức khỏe người sử dụng. Vì vậy, những loại giấy vệ sinh trắng không nguy hiểm hơn hay ảnh hưởng xấu tới sức khỏe người dùng hơn là giấy vàng tự nhiên.

Giấy vệ sinh màu vàng ít được xử lý hơn. Do đó, nó thường cứng và thô hơn, không mịn như giấy trắng. Tuy vậy, cả hai loại giấy này, nếu đạt các tiêu chuẩn an toàn về sức khỏe có ghi trên bao bì, người dùng đều có thể yên tâm sử dụng. Việc lựa chọn loại nào tuỳ thuộc vào nhu cầu và sở thích cá nhân của người tiêu dùng.

Sử dụng giấy vệ sinh màu vàng hay màu trắng tuỳ thuộc vào nhu cầu và sở thích cá nhân của người tiêu dùng.

Giấy vệ sinh có thể dùng trong bao lâu?

Các loại giấy vệ sinh khi đã mở lớp nilon bọc bên ngoài, thường chứa một lượng vi khuẩn đáng kể, không thể nhìn thấy bằng mắt thường và chỉ có thể quan sát được dưới kính hiển vi. Theo thời gian, giấy vệ sinh sẽ thực sự trở nên bẩn hơn. Vì vậy điều quan trọng là tránh bảo quản nó ở những nơi nhiều bụi bẩn hoặc điều kiện vệ sinh không đảm bảo sau khi mở.

Thêm vào đó, giấy vệ sinh có khả năng thấm hút rất tốt. Nếu không được đóng kín lại sau khi mở ra quá lâu, vi khuẩn sẽ tích tụ dần trên chúng, khiến chúng trở nên rất bẩn. Nếu chúng ta sử dụng khăn giấy bẩn, vi khuẩn có thể xâm nhập vào cơ thể, gây viêm nhiễm. Điều này có thể ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe của chúng ta.

Giấy vệ sinh thường có hạn sử dụng từ 2 đến 3 năm kể từ ngày sản xuất khi còn nguyên bao bì. Tuy nhiên, sau khi mở, người tiêu dùng nên sử dụng trong vòng 1-3 tháng để tránh vi khuẩn tích tụ. Bảo quản nơi khô ráo giúp kéo dài tuổi thọ, nhưng nếu giấy bị ẩm, ố vàng hoặc có mùi lạ thì nên loại bỏ ngay.