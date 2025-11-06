Nên cho giấy vệ sinh vào bồn cầu hay thùng rác?

(VTC News) -

Ở nơi công cộng hoặc trong nhiều gia đình, chúng ta thường thấy thùng rác để cạnh bồn cầu và mọi người có thói quen bỏ giấy vệ sinh vào đó sau khi sử dụng. Tuy nhiên, theo quan điểm hiện đại, đây là thói quen sai lầm và dễ gây mất vệ sinh.

Vì sao mọi người thường bỏ giấy vệ sinh vào thùng rác?

Không phải ngẫu nhiên mà mọi người hình thành thói quen bỏ giấy vệ sinh vào thùng rác. Đây thậm chí còn là quy định ở nhiều nhà vệ sinh công cộng và tòa nhà công sở. Nguyên nhân bao gồm:

Bỏ giấy vệ sinh vào thùng rác dễ gây nhiễm khuẩn trong phòng WC. (Ảnh: Sohu)

Bồn cầu kiểu cũ có lực xả không đủ mạnh

Trước đây, bồn cầu có thiết kế khá đơn giản, dung tích thùng chứa nhỏ và lực xả yếu; ngay cả một tờ giấy mỏng cũng có thể bị kẹt trong bồn cầu.

Ống thoát dễ bị rỉ sét và hẹp lại

Trước đây, hầu hết các ống thoát nước trong nhà đều được làm bằng sắt, theo thời gian sẽ bị gỉ sét và dần dần làm hẹp đường kính bên trong của ống. Trong trường hợp này, ngay cả khi lực xả bồn cầu không phải là vấn đề, giấy vệ sinh vẫn có thể bị kẹt trong đường ống do cống bị hẹp, gây tắc nghẽn.

Giấy dễ tích tụ

Trước đây, giấy vệ sinh khá thô và khó tan trong nước. Nếu bạn vứt giấy vệ sinh vào bồn cầu, nó sẽ tích tụ trong đường ống và gây tắc nghẽn.

Lý do nên vứt giấy vệ sinh vào bồn cầu

Trong điều kiện đô thị hiện đại, cho giấy vệ sinh vào bồn cầu là giải pháp tốt hơn do:

Bồn cầu hiện đại có lực xả mạnh

Khi thời gian tiếp tục phát triển, bồn cầu cũng liên tục được nâng cấp và thay thế, với thiết kế ngày càng khoa học hơn và lực xả mạnh hơn. Dù bạn bỏ giấy vệ sinh kha khá vào bồn thì lực xả đều đủ mạnh để dễ dàng loại bỏ giấy vệ sinh và thường không gây tắc bồn cầu.

Vật liệu ống được nâng cấp

Hầu hết các ống thoát nước hiện nay đều được làm bằng PVC, có khả năng chống gỉ, chống ăn mòn và không bị hẹp.

Chất liệu giấy vệ sinh được nâng cấp

Ngày nay, hầu hết các loại giấy vệ sinh uy tín trên thị trường đều tan trong nước. Điều này có nghĩa là giấy vệ sinh sẽ phân hủy nhanh chóng khi tiếp xúc với nước, và ngay cả khi một lượng nhỏ không bị phân hủy, cuối cùng nó cũng sẽ bị cuốn trôi.

Đảm bảo vệ sinh tốt hơn

Giấy vệ sinh dùng xong đã nhiễm bẩn, khi được cho vào bồn cầu và xả nước sẽ không còn ảnh hưởng đến chất lượng vệ sinh của nhà vệ sinh.

Vứt giấy vệ sinh vào thùng rác có hại gì?

Sự phát triển của vi khuẩn: Giấy vệ sinh, băng vệ sinh đã qua sử dụng chứa nhiều vi khuẩn và chất gây ô nhiễm, không gian thùng rác tương đối nhỏ, cộng thêm phòng tắm là môi trường tương đối kín và ẩm ướt. Đây thực tế là "thiên đường" cho vi khuẩn phát triển và sinh sôi , đặc biệt là vi khuẩn E. coli và nấm mốc, dần dần sẽ gây ra mùi khó chịu trong phòng tắm.

Đồ dùng vệ sinh cá nhân bị nhiễm bẩn: Nhiều người không phân chia khu vực ướt và khô trong phòng tắm. Trong trường hợp này, thùng rác, đồ dùng vệ sinh cá nhân và đồ dùng vệ sinh đều nằm chung một chỗ.

Khi đó, vi khuẩn trong thùng rác sẽ phát tán trong không khí và dần lan sang khăn tắm, đồ dùng vệ sinh cá nhân, gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

Cách "đối xử" với giấy vệ sinh đúng

Tránh sử dụng quá nhiều giấy vệ sinh sẽ vượt quá sức xả của bồn cầu. (Ảnh: Sohu)

Mặc dù lực xả của bồn cầu hiện đại đủ mạnh để xả sạch giấy vệ sinh, nhưng vẫn còn một số lo ngại, chẳng hạn như liệu nó có ảnh hưởng đến lực xả của bồn cầu hay không. Do đó, khi sử dụng chúng ta cần lưu ý những điều sau:

Sử dụng lượng giấy thích hợp: Không xả quá nhiều giấy vệ sinh cùng một lúc, vì quá nhiều giấy vệ sinh sẽ vượt quá sức xả của bồn cầu và gây tắc nghẽn.

Thường xuyên kiểm tra nhà vệ sinh và hệ thống ống nước: Mặc dù bồn cầu và đường ống hiện đại ít bị tắc nghẽn hơn, nhưng bạn vẫn cần kiểm tra thường xuyên. Nếu thấy bồn cầu thoát nước chậm, hãy thông tắc kịp thời.

Thực tế, thói quen bỏ giấy vệ sinh vào thùng rác sẽ gây ra nhiều vấn đề không tốt cho sức khỏe, khiến nhà vệ sinh có mùi, dễ nhiễm khuẩn. Do đó, bạn nên loại bỏ thùng rác trong nhà vệ sinh và thay vào đó là chọn giấy vệ sinh tốt và sử dụng giấy với lượng phù hợp.

Tuy nhiên, việc nên cho giấy vệ sinh vào bồn cầu hay thùng rác còn tùy thuộc vào khả năng đáp ứng của bồn cầu và hệ thống thoát nước. Vì vậy nếu nhà vệ sinh mà bạn sử dụng quy định cho giấy vào thùng rác, hãy tuân thủ.