Giày ướt do lội nước, làm sao để nhanh khô và không bị hôi?

(VTC News) -

Những ngày mưa lụt, nhiều người không tránh khỏi việc dầm chân trong làn nước, hoặc bị mưa làm ướt giày. Nhiều người chủ quan nghĩ rằng giày ướt mưa chỉ là bất tiện nhỏ, để một lúc tự khô là xong. Nhưng trên thực tế, việc đi giày ẩm ướt tiềm ẩn khá nhiều nguy cơ; đôi giày ướt sũng không chỉ gây cảm giác khó chịu mà còn dẫn đến nhiều hệ lụy như:

- Gây mùi hôi: Môi trường ẩm là điều kiện lý tưởng để vi khuẩn và nấm men phát triển, gây ra mùi hôi nồng nặc.

- Ảnh hưởng sức khỏe bàn chân: Chân bí hơi trong giày ướt dễ mắc các bệnh ngoài da như nấm kẽ chân, viêm da, ngứa rát.

- Hư hỏng giày: Giày ướt lâu ngày có thể bị biến dạng, bong keo, nứt nẻ da hoặc vải. Đặc biệt với giày da, nước còn làm mất độ bóng, để lại vết ố loang lổ.

Bạn cần biết mẹo làm khô giày và mẹo khử mùi hôi giày nếu lỡ dính mưa hoặc phải lội nước. (Ảnh minh họa: AI)

Các bước "sơ cứu" khi giày bị ướt mưa

Vì những lý do trên, xử lý giày ướt kịp thời là điều rất cần thiết. Khi giày chẳng may bị ướt do lội nước hay gặp mưa, bạn cần:

- Tháo giày và phơi thoáng ngay khi có thể: Việc đầu tiên là tháo giày ra khỏi chân càng sớm càng tốt, tránh để bàn chân tiếp xúc lâu với môi trường ẩm ướt; sau đó nới lỏng dây hoặc mở rộng phần quai để giày dễ thoát hơi ẩm.

- Lau sơ và lấy giấy thấm hút: Dùng khăn khô lau bớt phần nước bên ngoài. Bên trong giày, bạn có thể nhét giấy báo hoặc khăn giấy mềm để hút ẩm. Đây là cách đơn giản mà hiệu quả giúp giày khô nhanh hơn.

- Phơi nơi thoáng gió, tránh ánh nắng gắt: Nhiều người thường đặt giày trực tiếp dưới nắng to để hong khô nhanh. Tuy nhiên, ánh nắng gay gắt có thể khiến giày bị nứt, bạc màu hoặc co cứng. Cách tốt nhất là để giày ở nơi thoáng gió, khô ráo, có gió tự nhiên.

Mẹo làm khô giày nhanh chóng

- Sử dụng quạt gió hoặc máy sấy tóc: Đặt giày trước quạt để gió thổi trực tiếp vào bên trong, giày sẽ khô nhanh hơn. Nếu dùng máy sấy tóc, nên để ở chế độ gió mát hoặc nhiệt thấp, tránh làm hỏng chất liệu.

- Dùng gói hút ẩm hoặc hạt silica gel: Đặt vài gói hút ẩm vào trong giày. Chúng sẽ hấp thụ nhanh lượng nước còn sót lại, giúp giày mau khô và hạn chế mùi hôi.

- Dùng than hoạt tính hoặc bột baking soda: Ngoài khả năng hút ẩm, hai nguyên liệu này còn có tác dụng khử mùi rất tốt. Chỉ cần cho vào túi vải nhỏ rồi đặt trong giày.

Dùng máy sấy tóc là một trong những mẹo làm khô giày ướt mưa nhanh chóng. (Ảnh: AI)

- Máy sấy giày chuyên dụng: Trên thị trường hiện nay có nhiều loại máy sấy giày với thiết kế nhỏ gọn, có thể sấy khô giày trong vài giờ mà không lo hỏng form. Nếu bạn thường xuyên đi giày và hay gặp cảnh mưa gió, đầu tư một chiếc máy sấy giày là lựa chọn hợp lý.

Mẹo dân gian ít ai biết để làm khô giày nhanh

Bên cạnh những cách hiện đại, ông bà ta cũng có những mẹo dân gian khá thú vị, dễ thực hiện tại nhà:

- Dùng gạo để hút ẩm: Cho giày vào một chiếc hộp hoặc túi lớn, rồi lấp gạo khô xung quanh. Gạo có khả năng hút ẩm tốt, giúp giày mau khô hơn.

- Dùng muối rang nóng: Rang muối hạt cho thật khô, sau đó cho vào túi vải rồi đặt vào trong giày. Nhiệt độ ấm và khả năng hút ẩm của muối sẽ làm giày nhanh khô, đồng thời còn diệt khuẩn nhẹ.

- Than củi bọc giấy: Một vài viên than củi gói trong giấy báo rồi đặt vào giày, vừa hút ẩm vừa khử mùi hiệu quả.Những mẹo này tuy đơn giản nhưng lại đặc biệt hữu ích trong những tình huống khẩn cấp khi không có máy sấy hay quạt gió.

Cách khử mùi hôi giày bị ướt mưa

Ngay cả khi giày đã khô, mùi hôi vẫn có thể lưu lại. Để khử mùi hôi giày bị ướt mưa hoặc sau khi lội nước, bạn có thể áp dụng các cách sau:

- Rửa giày với dung dịch xà phòng loãng: Với giày vải, giày thể thao, bạn có thể giặt nhẹ bằng nước ấm pha xà phòng để loại bỏ vi khuẩn gây mùi; sau đó phơi khô tự nhiên.

- Khử mùi bằng baking soda: Rắc một ít bột baking soda vào giày, để qua đêm rồi đổ bỏ. Đây là cách khử mùi hiệu quả, rẻ tiền và an toàn.

- Dùng tinh dầu hoặc túi trà khô: Một vài giọt tinh dầu bạc hà, oải hương hoặc vài túi trà khô để trong giày cũng giúp khử mùi rất tốt.

- Khử mùi bằng vỏ cam, quýt: Tận dụng vỏ cam, quýt khô đặt trong giày, vừa khử mùi vừa để lại hương thơm dễ chịu.

Lưu ý khi xử lý giày ướt

Không phơi giày trên bếp than hoặc sấy bằng nhiệt quá cao vì dễ làm giày biến dạng, nứt keo.

Với giày da, nên lau sạch bằng khăn khô, để ở nơi thoáng gió.

Khi giày khô, nên dùng thêm xi hoặc kem dưỡng da giày để phục hồi độ bóng và mềm mại.

Giày thể thao thường dễ vệ sinh hơn, nhưng cũng cần chú ý phơi khô hoàn toàn trước khi sử dụng lại, tránh gây mùi hôi kéo dài.Không nên mang giày khi vẫn còn hơi ẩm, vì đây chính là nguyên nhân khiến vi khuẩn sinh sôi mạnh mẽ nhất.

Cách phòng ngừa giày ướt và có mùi

Phòng bệnh hơn chữa bệnh, để hạn chế tình trạng giày bị ướt và hôi, bạn có thể áp dụng:

- Dùng xịt chống thấm nước cho giày: Hiện có nhiều loại dung dịch xịt chống thấm dành cho giày da, giày vải, giúp tạo lớp màng bảo vệ trước mưa nhỏ.

- Mang theo túi nylon hoặc giày dự phòng: Trong mùa mưa, bạn có thể chuẩn bị sẵn túi bọc giày hoặc đôi dép nhựa để thay khi trời mưa.

- Sử dụng lót giày khử mùi: Một số loại lót giày có khả năng hút ẩm, khử mùi khá tốt, giúp bàn chân luôn khô thoáng ngay cả khi giày hơi ẩm.

- Giữ vệ sinh giày thường xuyên: Giặt và phơi giày định kỳ, kết hợp khử mùi để ngăn ngừa vi khuẩn tích tụ.

Giày ướt do lội nước hoặc gặp mưa lớn là tình huống khó tránh, nhất là ở những thành phố đường hay ngập. Tuy nhiên, nếu biết cách xử lý đúng, bạn hoàn toàn có thể giúp giày nhanh khô, tránh mùi hôi và giữ được độ bền đẹp lâu dài. Ngoài những mẹo quen thuộc như dùng quạt, giấy báo hay máy sấy giày, bạn cũng có thể tận dụng các phương pháp dân gian như dùng gạo, muối rang, than củi để “cứu nguy” kịp thời.

Hãy nhớ, xử lý càng sớm, giày càng dễ khô và ít bị hư hại. Đồng thời, đừng quên các biện pháp phòng ngừa để hạn chế tối đa cảnh dở khóc dở cười khi đôi giày yêu quý của bạn rơi vào tình cảnh ẩm ướt hoặc bốc mùi.