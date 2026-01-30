Cục CSGT bác tin 'tăng mạnh mức phạt nồng độ cồn trong năm 2026'

(VTC News) -

Ngày 30/1, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, thời gian gần đây trên mạng xã hội xuất hiện bài viết cho rằng mức phạt nồng độ cồn được điều chỉnh tăng mạnh trong năm 2026, đơn vị đã xác minh, làm rõ thông tin.

Đại diện Cục CSGT khẳng định, hiện Nghị định 168/2024 vẫn đang có hiệu lực và giữ nguyên các mức xử phạt, không có việc điều chỉnh tăng như một số trang mạng lan truyền.

Các mức xử phạt vi phạm nồng độ cồn đang có hiệu lực tại Nghị định 168/2024. (Ảnh: Cục CSGT)

Trước đó, một số trang mạng đăng tải nội dung liên quan đến Nghị định 168/2024 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe, cho rằng các quy định này sẽ được điều chỉnh tăng mạnh trong năm 2026.

Cũng theo các thông tin lan truyền trên mạng xã hội, mức phạt nồng độ cồn đối với các phương tiện giao thông, từ xe máy, ô tô đến xe đạp, sẽ có sự điều chỉnh đáng kể.

Thông tin thất thiệt về mức phạt vi phạm nồng độ cồn lan truyền trên mạng xã hội.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an, Cục CSGT đã ban hành kế hoạch tổng thể đảm bảo trật tự và bảo đảm an toàn giao thông trong dịp cao điểm đi lại cuối năm và Tết Bính Ngọ.

Với các vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn, trong đó có nồng độ cồn, lực lượng chức năng sẽ xử lý nghiêm trên tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

"Một trong những nội dung đáng chú ý là từ 10h sáng mùng 1 Tết Bính Ngọ, cảnh sát giao thông toàn quốc đồng loạt kiểm tra nồng độ cồn", theo Cục CSGT.