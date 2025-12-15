Giáo viên dạy bay là cơ trưởng của chuyến bay 'xông đất' Long Thành

(VTC News) -

Theo nguồn tin của Báo Điện tử VTC News, cơ trưởng Trần Tuấn Hưng sẽ cầm lái chiếc Boeing 787-9 cất cánh từ Tân Sơn Nhất lúc 15h và dự kiến hạ cánh xuống sân bay Long Thành lúc 15h40 hôm nay (15/12). Đây là chuyến bay đầu tiên tiếp đất tại sân bay Long Thành, có ý nghĩa quan trọng trong việc đánh giá lần cuối các điều kiện khai thác, chuẩn bị cho chuyến bay chính thức dự kiến hạ cánh vào ngày 19/12.

“Long Thành là sân bay mới, ngoài ra chuyến bay hôm nay có tính chất thử nghiệm nên cơ trưởng Hưng được lựa chọn vì là người nhiều kinh nghiệm, nhiều giờ bay và là giáo viên bay uy tín", đại diện truyền thông của Vietnam Airlines cho biết.

Ngoài cơ trưởng Trần Tuấn Hưng, tổ bay hôm nay còn có cơ phó Nguyễn Anh Tài và phi công quan sát Trần Trung Dũng.

Chuyến bay của Vietnam Airlines mang số hiệu VN5001 sẽ cất cánh từ Tân Sơn Nhất (SGN) lúc 15h và hạ cánh xuống Long Thành lúc 15h40 cùng ngày. Sau đó, chuyến bay lượt về mang số hiệu VN5002 sẽ rời Long Thành lúc 18h và quay về Tân Sơn Nhất lúc 18h40 cùng ngày.

Chuyến bay được khai thác bằng máy bay thân rộng Boeing 787-9, số đăng ký VN-A863, có tuổi đời hơn 10 năm, sức chở khoảng 350 hành khách, tầm bay hơn 14.000 km, được trang bị động cơ GEnx, nổi bật với khả năng tiết kiệm nhiên liệu và tối ưu chi phí khai thác so với thế hệ thân rộng cũ.

Chuyến bay kỹ thuật có nhiệm vụ kiểm tra, đánh giá thực tế toàn bộ điều kiện khai thác bay, bao gồm hệ thống dẫn đường, thông tin, liên lạc; quy trình tiếp nhận, điều phối tàu bay; hoạt động của hệ thống chiếu sáng đường băng, sân đỗ; cũng như sự phối hợp của các lực lượng điều hành bay tại Long Thành.

Đây là bước quan trọng nhằm bảo đảm sân bay đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn an toàn, an ninh trước khi chính thức đi vào hoạt động.

Được biết chuyến bay chỉ chở tổ bay và nhân viên kỹ thuật.

Dự kiến vào ngày 19/12, chuyến bay đầu tiên do Vietnam Airlines thực hiện sẽ hạ cánh xuống sân bay Long Thành. Sau đó sẽ có thêm 3 chuyến bay của Vietnam Airlines, Vietjet Air và Bamboo Airways sẽ lần lượt hạ cánh tiếp theo, cách nhau khoảng 5 phút.

Hiện sân bay Long Thành đã hoàn thành đường cất hạ cánh số 1, hệ thống đường lăn, sân đỗ máy bay trước nhà ga hành khách cùng các trang thiết bị đồng bộ như đèn tín hiệu, biển báo và sơn kẻ tín hiệu...

Ở lĩnh vực bảo đảm hoạt động bay, vùng trời và phương thức bay, Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) đã cơ bản hoàn thành xây dựng đài kiểm soát không lưu, đồng thời lắp đặt đồng bộ các hệ thống kỹ thuật then chốt như radar sơ cấp, radar thứ cấp (PSR/SSR), đài dẫn đường DVOR/DME và hệ thống ADS-B.

Theo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), trước chuyến bay, các đơn vị tiến hành kiểm tra toàn bộ hệ thống thiết bị tối thiểu 90 phút; thiết lập vùng an toàn, vùng nhạy cảm thiết bị và thông báo đến các bên liên quan. Công tác kiểm tra an toàn đường băng, đường lăn, sân đỗ, vật thể lạ, chim và chướng ngại vật được thực hiện trước mỗi chuyến bay 10 phút trong các ngày 15 và 19/12.

Ngoài ra, các cuộc kiểm tra đột xuất sẽ được triển khai khi phát hiện điều kiện bất thường từ đài kiểm soát hoặc tổ lái. Công tác giám sát an toàn được duy trì liên tục trong suốt quá trình phục vụ các chuyến bay kỹ thuật và chính thức.