Giám đốc Trung tâm xã hội Hải Hà khai 'ngầm đồng ý' cho hành hung học viên

Liên quan vụ việc học viên P.H.N (SN 2008, trú tại phường Hà Lầm, tỉnh Quảng Ninh) tử vong sau 2 ngày nhập học tại Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà, đến nay Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Văn Hải, Giám đốc Trung tâm, cùng 9 bị can khác để làm rõ hành vi Cố ý gây thương tích gây hậu quả nghiêm trọng.

Tại cơ quan điều tra, các bị can đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Trong đó, Nguyễn Văn Hải, Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà, khai nhận theo quy định của trung tâm thì các học viên hay cán bộ không được phép dùng bạo lực với học viên.

"Tuy nhiên, vì các học viên đó là các học viên hư, nghiện game, chính vì vậy bị can cũng ngầm đồng ý để cho cán bộ phạt để mang tính chất răn đe. Bản thân cũng không cho đánh vào vùng khác nhưng có một số trường hợp, bị can thấy có bị tím ở tay, chân và bị can có hỏi ngay nhưng không có hình thức kỷ luật gì đối với những người đã tạo ra vết thương đó", Hải khai nhận.

Bị can Nguyễn Văn Hải khai nhận hành vi phạm tội tại cơ quan điều tra.

Cũng tại cơ quan điều tra, bị can Phạm Hồng Thái (SN 1996, nhân viên bảo vệ của Trung tâm công tác xã hội Hải Hà) - một trong những kẻ trực tiếp hành hung, dẫn đến cái chết của em N. khai nhận: "Trong quá trình làm bảo vệ, anh Hải (Nguyễn Văn Hải, Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà) có cho phép tôi đánh một số bạn học viên vi phạm thì đánh từ vùng cổ trở xuống. Về bạn N. thì tôi có đánh và tôi cũng cho một số bạn tự quản ở tại trung tâm đánh bạn ấy từ vùng cổ trở xuống".

Để phục vụ công tác điều tra mở rộng vụ án, cơ quan điều tra cũng đã xác minh và tổ chức giám định thương tích đối với anh Bùi Tiến M. (SN 2003, trú tại phường Việt Hưng, tỉnh Quảng Ninh), là người cũng từng bị hành hung khi tham gia khóa đào tạo tại Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà.

Đồng thời, đề nghị các gia đình từng cho con em theo học tại Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà nếu bị hành hung có thể đến Đội điều tra án xâm phạm thân nhân gặp điều tra viên Mạc Đăng Vương, SĐT: 0936.658.829 để cung cấp thông tin.

Bị can Phạm Hồng Thái tại cơ quan điều tra.

Trước sự việc trên, Bộ Y tế có văn bản gửi UBND tỉnh Quảng Ninh, yêu cầu chỉ đạo các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm liên quan đến vụ việc xảy ra tại Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà - nơi thiếu niên Phạm Hải Nam tử vong sau 2 ngày nhập học, gây bức xúc trong dư luận.

Theo Bộ Y tế, căn cứ Điều 50 Nghị định số 103 ngày 12/9/2017 của Chính phủ về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội, UBND các cấp có trách nhiệm thực hiện quản lý nhà nước đối với các cơ sở trợ giúp xã hội trên địa bàn.

UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo Sở Y tế phải làm rõ trách nhiệm của cán bộ, lãnh đạo, nhân viên được phân công phụ trách, quản lý, theo dõi hoạt động của trung tâm khi thiếu kiểm tra, giám sát, buông lỏng quản lý, để xảy ra sự việc đáng tiếc tại đây.

Tình trạng bạo hành tại Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh là nỗi ám ảnh với nhiều học viên.

Cùng với đó, tỉnh Quảng Ninh yêu cầu thực hiện nghiêm các quy định về kiểm điểm, kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có vi phạm; giao UBND các xã phường, đặc khu tăng cường kiểm tra, giám sát, quản lý chặt chẽ hoạt động của các trung tâm công tác xã hội trên địa bàn, kiến nghị xử lý nghiêm, kịp thời các tập thể, cá nhân vi phạm.

Về lâu dài, tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo thành lập Trung tâm Giáo dục hòa nhập cho trẻ tự kỷ, trẻ khuyết tật và các đối tượng trẻ em khác theo quy định.

Dự kiến tháng 2/2026, trung tâm giáo dục công lập này sẽ ra đời để đảm bảo hỗ trợ tối đa việc chăm sóc, giáo dục trẻ em trên địa bàn tỉnh.