Điều tra vụ học viên tử vong sau 2 ngày nhập học ở Quảng Ninh

Ngày 24/12, trao đổi với PV VietNamNet, ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Chủ tịch UBND phường An Sinh, xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một học viên của Trung tâm công tác xã hội Hải Hà (cơ sở 2) tử vong sau hai ngày nhập học.

Nhiều vết thương bầm tím trên cơ thể học viên N. (Ảnh: Đ.X)

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h20 ngày 23/12, UBND phường An Sinh nhận được tin báo từ Công an phường về vụ xô xát xảy ra giữa các học viên tại Trung tâm công tác xã hội Hải Hà (cơ sở 2, khu phố Trại Lốc, phường An Sinh).

Sáng cùng ngày, Trung tâm công tác xã hội Hải Hà (cơ sở 2) tổ chức cho các học viên lao động, nhổ cỏ tại khu vực đồi Trại Lốc.

Trong quá trình lao động, đã xảy ra xô xát giữa học viên P.H.N. (SN 2008, trú phường Hà Lầm, tỉnh Quảng Ninh) với một số học viên khác. Học viên N. mới nhập học tại trung tâm từ ngày 21/12.

Sau sự việc, học viên P.H.N. bị thương và được đưa đi cấp cứu tại cơ sở y tế. Đến chiều 23/12, do tình trạng sức khỏe diễn biến xấu, gia đình đã đưa học viên này về nhà và sau đó nạn nhân tử vong tại nhà riêng.

“Chính quyền địa phương đã báo cáo vụ việc tới Công an tỉnh Quảng Ninh để điều tra, đồng thời hỗ trợ gia đình đưa nạn nhân về nhà lo hậu sự. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ”, ông Sơn cho biết.