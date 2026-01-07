Bộ Y tế yêu cầu rà soát các cơ sở trợ giúp xã hội sau vụ học viên tử vong ở Quảng Ninh

(VTC News) -

Cục Bảo trợ xã hội (Bộ Y tế) vừa có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố, yêu cầu tăng cường kiểm tra, rà soát hoạt động của các cơ sở trợ giúp xã hội trên địa bàn, sau vụ một học viên tử vong tại Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh.

Việc rà soát nhằm siết chặt công tác quản lý, chăm sóc và trợ giúp trẻ em cùng các nhóm yếu thế, dễ bị tổn thương đang được nuôi dưỡng, giáo dục tại các cơ sở trợ giúp xã hội. Trọng tâm kiểm tra là việc chấp hành quy định pháp luật, điều kiện hoạt động và trách nhiệm của đơn vị quản lý.

Cục yêu cầu các địa phương tập trung chấn chỉnh những cơ sở hoạt động không đúng nội dung được cấp phép, đặc biệt là các cơ sở ngoài công lập. Trường hợp phát hiện sai phạm, các đơn vị phải đình chỉ hoạt động theo thẩm quyền, đồng thời phối hợp cơ quan chức năng làm rõ, xử lý nghiêm nếu có vi phạm pháp luật.

Nam học viên tử vong sau 2 ngày nhập học tại Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà với nhiều vết thương trên cơ thể.

Đối với những cơ sở không bảo đảm điều kiện chăm sóc, nuôi dưỡng, Cục đề nghị rà soát và bàn giao các trường hợp có địa chỉ cư trú rõ ràng về địa phương quản lý. Các đối tượng chưa xác định được nơi ở cần được lập danh sách để xem xét tiếp nhận vào cơ sở trợ giúp xã hội công lập, bảo đảm phù hợp với năng lực cơ sở vật chất và nhân sự.

Song song với đó, các cơ sở trợ giúp xã hội được yêu cầu tăng cường biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn cho trẻ em và nhóm yếu thế, trong đó có việc lắp đặt hệ thống theo dõi, giám sát tại những khu vực cần thiết phục vụ công tác chăm sóc, quản lý.

Cục Bảo trợ xã hội cũng nhấn mạnh trách nhiệm của Sở Y tế và chính quyền cấp xã trong việc quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ sở trợ giúp xã hội. Kết quả rà soát phải được báo cáo về Cục trước ngày 15/1/2026 để tổng hợp, báo cáo Bộ Y tế xem xét, chỉ đạo.

Động thái trên được đưa ra sau vụ việc xảy ra ngày 23/12/2025 tại Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà (cơ sở 2, khu Trại Lốc, phường An Sinh, tỉnh Quảng Ninh), một học viên nam tử vong sau hai ngày nhập học.

Theo Công an tỉnh Quảng Ninh, ngày 21/12/2025, học viên P.H.N (sinh năm 2008, trú phường Hà Lầm) được gia đình đưa đến trung tâm để tham gia chương trình giáo dục kỷ luật, kỹ năng sống. Sáng 23/12, trong quá trình sinh hoạt và lao động tại khu vực đồi Trại Lốc, học viên này xảy ra mâu thuẫn với một số người, dẫn đến xô xát.

Sau đó, học viên N. có biểu hiện sức khỏe bất thường, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Đông Triều. Chiều cùng ngày, gia đình xin đưa nạn nhân về nhà, và học viên tử vong sau đó.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp điều tra, làm rõ vụ việc. Sở Y tế được giao rà soát trách nhiệm của tập thể, cá nhân tại Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà, trong khi Công an tỉnh tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định pháp luật.